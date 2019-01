DELFI VIDEO | Lumekoristus linnatänavail: kraamimata kõnnitee eest kohe trahvi ei tehta

Intervjuust inspektoriga selgub, et kui täheldatakse lumest koristamata kõnniteed, võetakse ühistuga ühendust ja mainitakse, et võiks edaspidi olla hoolsam. Esimese asjana keegi kohe trahvi ei saa.

"Inimesed on kaunis usinad ikkagi, minu hinnangul midagi hullu ei ole. Tavaliselt trahvimine pole eesmärk, alati hoiatatakse ja juhitakse tähelepanu. Kui tõesti ei reageerita, siis trahvime. Ega me spetsiaalselt kuskil vaatamas ei käi, aga kui me ringi liigume ja märkame, siis juhime tähelepanu," kirjeldas inspektor oma tööprotsessi.

