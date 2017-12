DELFI VIDEO | Laevakaitsja Frankfurdi lennujaamas: me ei uskunud lõpuni, et nii kiiresti Indiast ära saame

Täna hilisõhtul Tallinnasse jõudvad laevakaitsjad rääkisid Frankfurdi lennujaamas Tallinnasse suunduvat lendu oodates, et nad ei saanud lõpuni kindlad olla, et Indiast minema pääsevad.

Laevakaitsja Vladislav Korshunov ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et enne Indiast pääsemist pidid nad Chennai lennujaamas ligi kolm tundi viimaseid bürokraatialahinguid pidama. "Lennujaamas läks väga kaua aega, et tõestada, et paberid, mis meile migratsiooniametist anti, on ikka õiged," sõnas Korshunov.

"Välisministeerium aitas väga palju. Nad olid kogu aeg juures, selgitasid ja kutsusid kohalikke võimuesindajaid sinna. Suur tänu neile selle eest!" oli Korshunov tänulik.

Lauri Ader lisas, et ajutised dokumendid kehtivad Euroopas ideaalselt. "Aga kui sa oled Aasia maades, siis neil on omad nüansid, kuidas sellest lihtsast dokumendist aru saada," ütles Ader.

"India võimud aktsepteerisid seda, aga meil tekkis check-in'iga arusaamatus. Nemad ei saanud seda dokumenti Lufthansa andmebaasi sisestada ja sellega läks aega. Kõik ülejäänu oli kiire," kinnitas Ader.

Kuna eelmine päev oli nii väsitav olnud, jäid mehed Indiast väljunud lennukis magama ja ärkasid Euroopas.

Korshunov märkis, et viimane nädal on laevakaitsjate jaoks väga keeruline olnud. "Närvipinge on, sest sa ikkagi ei tea, mis saab. Nelja aasta jooksul oled niipalju India võime tundma õppinud, et kuidas nad võivad sulle lubada, aga samas ei täida seda. Noogutavad ainult oma peaga, nagu nad teha armastavad. See ei toimi lihtsalt. Viimase minutini ei või sa kindel olla, kas sa saad minema või ei saa. Keegi eriti lõpuni ei uskunud, et me sealt nii kiiresti üldse ära saame."

Aderi sõnul ei ole talle veel vabaks saamine kohale jõudnud ning praegu valdab teda samasugune emotsioon kui kaks aastat tagasi India vanglas. "Jõuame koju ja vaatame siis. Aga muidugi on värske õhk, külm ja mõnus. Inimesed on ümberringi toredad, naeratavad, käituvad kultuurselt ja juba kaugelt vabandavad, kui ette jäävad. Indias on kõik vastupidi," kirjeldas Ader.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.

India Chennai kohus mõistis enda süüdimõistmise edasi kaevanud laevakaitsjad õigeks eelmise nädala alguses. Laupäeval avaldas kohus kohtuotsuse täisteksti, mis võimaldas kohalikel võimudel menetlusega edasi liikuda ning anda meestele Indiast lahkumiseks väljasõiduloa.

Delfi kirjutas üleeile, et Eesti 14 laevakaitsja kojutulek seisab viimase instantsi taga, nimelt oli meestel vaja saada välismaalaste ametist tempel väljasõiduviisasse. Hotell väljastas üleeile õhtupoolikul tunnistuse, et mehed seal elavad. Eile saadi ka tempel väljasõiduviisasse.

Rohkem kui neli aastat Indias lõksus olnud mehed lahkusid täna lõpuks riigist Frankfurti startinud Lufthansa lennukiga.

Praegu on mehed Frankfurdis ja jõuavad Eestisse enne südaööd.