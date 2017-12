DELFI VIDEO | Laevakaitsja ema: need vaprad mehed ei taha oma pisaraid näidata

Laevakaitsjad jõudsid kolmapäeva hilisõhtul viimaks koju. Ilmselge, et kohe meediale intervjuusid anda ei soovitud.

Lennujaamas olid vastas kõik kohalikud suuremad meediakanalid. Kui üks reporter uuris, kas tunne on kirjeldamatu, kostis laevakaitsja Lauri Ader, et läheme edasi. Mis hoidis lootust üleval, millal tundsite, et kõik läinud? "See küsimus mõttetu, küsige konkreetselt," kostis ta.

Kui talle viidati, et täna võis näha pilvitut taevast, vastas ta, et võiks nüüd minema minna.

Tema ema Maret Veikat oli konkreetne: "Need vaprad mehed ei taha pisaraid näidata." Ta ütles, et mehed olid kurvad, et nende sõbrad ei saanud kõik lennujaamas olla. "Mõistke neid, mina julgen, aga mehed ei taha oma emotsioone näidata," sõnas ta.

Mehed võeti kinni 2013. aasta oktoobris, kui India piirivalve pidas kinni Ameerika piraaditõrjefirma AdvanFort laevakaitsjaid vedanud aluse Seaman Guard Ohio, kus oli 35 meest, neist kümme meeskonnaliiget ja 25 elukutselist laevakaitsjat. Laevakaitsjatest 14 olid Eesti kodanikud, kuus Briti, neli India ja üks Ukraina.