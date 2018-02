Nüüdseks Tallinna Tehnikaülikooli Mektory juhi ametit pidav endine riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe saatis eile meediale avalduse, milles ütles, et meedia on tekitanud temale korvamatut kahju, kuna on seostanud teda Autorollo kohtuasjaga. Delfi soovis eilse avaldusega seoses esitada Alajõele täiendavaid küsimusi, ent ka Mektorys kohapeal jäi Alajõe paraku tabamatuks.