DELFI VIDEO: Kuidas tantsida "Nõia elu" järgi? Tartu volbripeolised näitavad ette!

Eile tähistati Tartus volbriööd. Pidustused möödusid nagu Tallinnaski üsna rahulikult. See ei tähenda aga, et peolistel igav oli. Videost saab kaeda, kuidas tartlased "Nõia elu" laulu saatel meeleolukalt tantsu vihtusid!

Delfi fotograaf käis eile õhtul lähemalt vaatamas, kuidas tudengipäevade raames toimunud volbrikontsert möödus. Seejärel käis ta ka Rüütli tänaval, kus harilikult kõige suurem pidu on, kuid üllatuseks oli seal seekord äärmiselt vähe rahvast. Arvatakse, et Rüütli tänav on välja surnud pärast Möku ümberkolimist. Teisalt, nentis fotograaf, võis asi olla ka selles, et väljas oli temperatuur null kraadi ümber. Galeriis on jäädvustusi ka Rotalia korporatsioonist, kus oli tudengipäevade ametlik lõpupidu. Järelpeol oli küll melu, kuid üldiselt möödus volbriöö Tartus pigem rahulikult.