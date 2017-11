DELFI VIDEO| Kristen Michal: Tallinna koalitsioonileping on Keskerakonna nägu ja väheambitsioonikas

Reformierakondlasest Tallinna linnavaolikogu liige Kristen Michal leiab,et Roheliste kaasamine pealinna koalitsiooni oli poliitiline läbimõeldud võte.

"Volikogus Rohelised tõesti esindatud ei ole, see on kahe erakonna vaheline poliitiline koostöö deklaratsioon. Eks see on eeskätt suunatud sotside valijate sektorisse, seal see mõjub. Enne valimisi sotsid nimetasid ideaalset koalitsiooni rohelistega ja ka rohelised soovitasid valida just sotsiaaldemokraate. See on poliitiline läbimõeldud võte," sõnas Michal. "Volikogus see jõudude vahekorda ei muuda, küll aga annab rohelistele rohkem tähelepanu munitsipaalsektoris".

"See natuke varjutab seda, et täna saab Tallinnas number üheks Mihhail Kõlvart, kes on Taavi Aasa ülemus," lisas Michal.

Koalitsioonileping oli Michali sõnul Keskerakonna nägu ja väheambitsioonikas. "Paljud asjad on niikuinii tegemisel. Eks roheliste valijatel on lootus, et lüüakse prügimajanduses kord majja ning lõpetatakse korruptsioon. Sama teeme opositsioonis".

Vaata videost, kuidas kommenteeris Michal opositsiooni ühtsust ning kas selles osas võiks olla puudujääke.