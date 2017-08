DELFI VIDEO | Kristen Michal: tallinlased ootavad linnale eesmärki, mis võiks olla kaksikpealinn Helsingiga

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal rääkis Delfile oma valimisplatvormist, mis seaks linnale eesmärgiks luua Tallinna-Helsingi kaksikpealinn. Valimisplatvorm on suures osas seotud ka lasteaedade ja pensionäridega. Põhiline eesmärk on aga kaotada võimult kõik Keskerakonnaga seonduv ning võimalik, et seda tuleb teha isegi koostöös EKRE-ga.

Esimese asjana lubab Michal linnapeaks saades sulgeda Tallinna TV. Esimene asi on tõenäoliselt se,e et jalutame TTV toimetusse ja lükkame kuskilt peakaitsmest selle voolu välja. See Tallinna TV propaganda aparaat, ka kõik see, mis puudutab vene keelset propagandat Tallinnas, suletakse. See läheb kinni ja see raha läheb lasteaedade jaoks," ütles Michal.

Reformierakonna valimisplatvormis on ka lubadusi, mis peaksid täidetud saama aastateks 2030 või 2050. Millega Michal selliseid lubadusi põhjendab ja mida ta Reformierakonna tagasihoidliku kampaania kohta räägib, saab vaadata juba videost.