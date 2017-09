DELFI VIDEO | Kooseluseaduse vastane Olga Ivanova tõsteti nädal enne seaduse tühistamise eelnõu esitamist õiguskomisjonist välja

Täna veel Riigikogus Keskerakonna fraktsiooni hingekirja kuuluv Olga Ivanova ütles Delfile antud intervjuus, et sai üllatuse osaliseks, kui sai teada, et teda on Riigikogu õiguskomisjonist viidud üle riigikaitsekomisjoni. Järgmisel nädalal tuleb aga õiguskomisjonist kooseluseaduse vastane eelnõu, mille üheks algatajaks oli ka Ivanova.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar ütles Delfile, et kõnealune teema pole fraktsiooni juhatuses arutluse all olnud, seega tegu võis olla vaid esimehe Kersti Sarapuu otsusega. Kersti Sarapuuga ei ole Delfil õnnestunud veel ühendust saada. Ivanova rääkis veel võimalikust valitsuse lagunemisest, mis tema sõnul ei sõltu mitte ainult Keskerakonna fraktsiooni võimalikust lagunemisest, vaid ka IRL-i fraktsioonist, kust suve esimesel poolel lahkusid Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna, kukutades koalitsiooni kuuluvate riigikogu saadikute numbri 54ni. Täna otsustatakse Keskerakonna juhatuses, kas Ivanova jätkab Keskerakonnas või mitte. Ivanova väljaheitmise puhul on viimane öelnud, et temaga koos lahkuks fraktsioonist veel mõni saadik, ent nimesid ja nende arvu ta esialgu ei täpsustanud.