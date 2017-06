DELFI VIDEO | Kõlvart pidas Keskerakonna ühtsuse säilitamiseks Yana Toomiga veel täna hommikul läbirääkimisi

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakonna valijad pole erakonna lõhenemisest huvitatud. Kõlvart pidas Euroopa Parlamendi saadik Yana Toomiga Keskerakonna valimisnimekirja jäämise läbirääkimisi nii eile õhtul kui täna hommikul. Savisaarega ta viimastel päevadel suhelnud ei ole.

Peale Edgar Savisaare teadet kohalikel valimistel kandideerimisest kasvasid kuulujutud, et Savisaar ning "kolm õde" ehk Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone loovad Tallinnas Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu. Valimisliidu väljakuulutamine oli planeeritud tänaseks pressikonverentsiks, aga viimasel hetkel lükati see edasi, et jätkata Keskerakonna juhtkonnaga läbirääkimisi.

Läbirääkimistel Keskerakonda esindav Kõlvart ütles, et keegi midagi konkreetselt ei lubanud valimisliidu edasilükkamise eest, küll aga suudetakse praegu omavahel suhelda ja läbirääkimisi jätkata. Kohtumine Toomiga eile õhtul ja täna hommikul ei olnud tal esmakordne, nad on varemgi pikalt arutanud erinevaid sündmusi erakonnas.

Kas Toom oli pahane, et Keskerakonna linnapeakandidaadiks sai Taavi Aas ja Lasnamäe esinumbriks Kõlvart? "Mulle tundub, et meil igal poliitikul võivad olla erinevad ambitsioonid. Kindlasti on ambitsioonid ka Yana Toomil ja see on ka õige, sest Yana Toomi tase Eesti poliitikas on väga kõrge. Mina ei hakkaks kommenteerima kuulujutte, ütleksin vaid nii palju, et meie, poliitikute tase sõltub eelkõige sellest, kuidas suudame unustada isiklikud ambitsioonid, et saavutada ühiseid, suuremaid eesmärke," ütles Kõlvart.

Loe veel

Kas Toom kaotas oma võimaluse paremale positsioonile Tallinnas, sest ta ei suutnud olla õigel ajal olla hea meeskonnamängija? Kõlvart ütles, et praegu ei arutata positsioone, kohtasid ja palkasid, vaid ühist arusaama erakonna ideoloogiast ja programmist.

Kui Savisaar kandideerib Lasnamäel Kõlvarti vastu, siis kumb saab rohkem hääli? "Me võidame sel juhul, kui meie valijad saavad omale sellise linnavalitsuse, mis suudab realiseerida lubadusi, mida me anname ja mis suudab meie puhul realiseerida Keskerakonna programmi," vastas Kõlvart.

Kas Lasnamäe valijad mõistaksid, kui tekib kaks Keskerakonna nimekirja. "Tuleb tunnistada, et kui tekib kaks nimekirja, tähendab see erakonna lõhestamist ja olen kindel, et meie valija ei ole sellest huvitatud," ütles Kõlvart.