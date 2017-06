DELFI VIDEO | Keskkonnaministri kandidaat Siim-Valmar Kiisler: Pomerants on olnud väga hea minister

Varem regionaalministri ametit pidanud Siim-Valmar Kiislerist saab suure tõenäosusega keskkonnaminister. Tema eelkäija Marko Pomerantsi kohta jagub Kiisleril ainult kiidusõnu.

"Mina kujutan keskkonnaministri tööd ette eelkõige kompromissi otsijana kahe väga tugeva huvi vahel," sõnas Kiisler. Ühel pool on avalik huvi, meie kõigi huvi, et puhas loodus säiliks ning et keskkond oleks kaitstud. Teisel pool aga väga tugev erahuvi. "Et inimene, ettevõte, omanik saab oma omandiga vabalt ümber käia, toimetada nii, nagu ta endale kasulikuks peab," selgitas Kiisler.

Mida arvab aga Kiisler praegusest keskkonnaministrist Marko Pomerantsist? "Pomerants on olnud väga hea minister. Kindlasti erinevused saavad olema, aga praegu on veel vara öelda. Üldpildina on minu arvates teinud ta väga head tööd," märkis Kiisler.

