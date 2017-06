DELFI VIDEO | Keskerakond kinnitas ministrikandidaadiks Jaak Aabi

Täna kogunes Keskerakonna juhatus ja riigikogu Keskerakonna fraktsioon, et arutada erakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekut kinnitada riigihalduse ministri kandidaadiks erakonna peasekretär Jaak Aab.

Erakonna esimees Jüri Ratas sõnas juhatuse koosolekul, et Jaak Aab omab suurt kogemust omavalitsustöös ja poliitikas ning on valdkonna keerulisust silmas pidades riigihalduse ministrina kõige tugevam valik.

„Jaak Aab on väga selgelt omavalitsusvaldkonna asjatundja, samuti on tal oluline kogemus riigikogu liikme ning endise sotsiaalministrina. Riigihalduse ministri ametit toetab kindlasti ka varasem töökogemus Eesti linnade liidu tegevdirektorina,“ rääkis Ratas.

„Ma tegin täna ettepaneku Keskerakonna juhatusele nimetada riigihalduse ministriks Jaak Aab. Ta ei protestinud, on sellega nõus ja Keskerakonna juhatus toetas minu ettepanekut ühehäälselt,“ ütles Ratas pärast koosolekut.

Peaminister lubas lähipäevil minna Kadriorgu, et teha presidendile ettepanek vabastada senine riigihalduse minister MIhhail Korb ametist ja nimetada uueks ministriks Jaak Aab.

Keskerakonna esimees lisas, et erakonna peasekretäri ametikohale minister jääda ei saa ning uue peasekretäri nimetamist arutatakse esmaspäeval, 12. juunil juhatuse korralisel koosolekul.

Jaak Aab sõnas, et tema jah-sõna ei tulnud kerge südamega, sest antud valdkond nõuab raskeid otsuseid, tugevat tööd ja pühendumist, kuid ta on valmis ministriameti vastutuseks. „Keskerakond on alati rõhutanud tugevate omavalitsuste tähtsust. Valitsus on otsustanud anda omavalitsustele rohkem rahalisi vahendeid, otsustusõigust ja ülesandeid ning just sellest lähtun ka edasisel tegevusel,“ rõhutas Aab.

Jaak Aab on töötanud Võhma linnapeana ning Eesti linnade liidu tegevdirektorina. Aastatel 2005-2007 oli Jaak Aab Eesti Vabariigi sotsiaalminister ning 2007-2011 riigikogu liige.

Endine riigihalduse minister Mihhail Korb lahkus ametist pärast seda, kui ta ütles Haapsalus veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATO-sse.