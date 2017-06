DELFI VIDEO | Kersti Sarapuu: mõne saadiku hääletamata jätmist ei maksa üle tähtsustada

Keskerakonna fraktsiooni juht Kersti Sarapuu ütles nelja keskerakondlase USA-ga kaitsekoostöö leppe poolt hääletamata jätmist kommenteerides, et need erakonnakaaslased on küll leppe poolt, kuid tegelesid hääletuse ajal parasjagu teiste tööülesannetega.

Eesti Päevaheht kirjutas täna, et osa keskerakondlasi jättis USA-ga kaitsekoostöö leppe poolt hääletamata. "Kui oleks olnud niisugune oht, et see jääb ratifitseerimata, oleks nad kõik kohale tulnud ja selle ära teinud, aga kuna me teadsime, et olukord on kontrolli all, siis me ei näinud, et see oht nii suur oleks," kommenteeris Delfile Kersti Sarapuu, kelle sõnul on kõige tähtsam, et lepe ratifitseeriti.

Sarapuu sõnul pole venekeelne taust põhjuseks, miks mõni saadik ei hääletanud, ja üldse ei maksa tema kinnitusel mõne saadiku hääletamata jätmist üle tähtsustada. "Need liikmed on alati kaitsmas nii valitsuse otsuseid kui ka ülesandeid, mis valitsuse ees seisavad," kinnitas ta ja lisas: "Me olime väga kindlad, et see otsus läheb läbi ja seetõttu me ei tõstatanud sellest väga suurt probleemi, kui nad oma teiste asjatoimetuste juures olid."

Hääletamata jättis vähemalt viis Keskerakonna fraktsiooni liiget, kes olid riigikogus. Dmitri Dmitrijev, Valeri Korb ja Vladimir Velman registreerisid end küll kohale, kuid jätsid hääletamata. Kohalolekukontrolli ei teinud kuus keskerakondlast, kellest Oudekki Loonet ja Mihhail Stalnuhhinit nähti riigikogu saalis vahetult enne hääletust.