DELFI VIDEO | Kehakeele ekspert: Nääsi ja Savisaare vahelise keemiaga kohtuprotsesse ei võideta

Tänasel istungil, kus kuulati linte, hoidis Savisaarel valvsat silma peal kehakeele ekspert Atali Stahlman.

Stahlmani sõnul on muret tekitav Savisaare ja tema kaitsja Oliver Nääsi vaheline kehakeel — psühholoog sõnab, et Nääsi olekust õhkub väsimust ning võib-olla ka arusaama, et kohtuprotsessiga on haugatud allaneelamiseks liiga suur amps.

Kaitstava-kaitsja vahelisest suhtlusest luges Stahlman välja, et puudub üksteise mõistmiseks vajalik keemia. „Võib olla, et Nääs on Savisaare jaoks liiga noor,“ sõnab ekspert. Nääs tundus ka tema sõnul Savisaare suhtes kauge olevat — süüalune poliitik pidi mitu korda Nääsi tähelepanu nõudma. „Sellise kehakeelega ei minda protsessi võitma,“ arvab Stahlman. “Võimalik, et Savisaar vajaks küpsemat kaitsjat.”

Seda, milliseid emotsioone Savisaar varjata üritas, vaata juba videost!