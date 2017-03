DELFI VIDEO: Kaur Kender: praegune kohtuprotsess on väga jõhker totalitaarse korra tagasitulek

Kirjanik Kaur Kender soovitab emakeeles kirjutamisest sootuks loobuda, kuna tema üle peetav protsess näitab, et riigiasutused otsustavad, mida võib kirjutada, mida mitte.

Kender sõnas tänase istungi järel Delfile, et prokurör Lea Pähkel peab tema kirjutist "Untitled 12" kuriteoks eesti rahva vastu. "Soovitan kõigil eesti keelt vältida! On jõhker kuritegu midagi eesti keeles kirjutada," sõnas ta.

Prokurör Kenderile vangistust ei nõua, küll aga rahatrahvi. Kas see on teie meelest üle piiri? Kenderi arvates on kogu protsess üle piiri. "21. sajandil on kirjanik loomingu pärast kohtu all. Ainus Euroopa riik, kus selline asi võimalik on," arutles ta ja lisas, et mujal maailmas peeti taolised võitlused ära 20. sajandi keskel. "Väga jõhker totalitaarse korra tagasitulek."

Kenderi sõnutsi on kirjanikud tundlikud ning edaspidi ongi legaalne kohalike siloviki'de (nii kutsutakse Venemaa jõuametnikke - toim) poolt lubatud kirjandus, mitte eksperimenteerivad kirjutised.

Kender lisas, et ta on protsessi ajal kogenud vaimset vägivalda, mida keegi ei peaks taluma. "Mina olen juba ära kirjutanud, paugu teiste eest vastu võtnud, õppige sellest," vastas ta küsimusele, kas ise edaspidi eesti keeles kirjutisi avaldab.