DELFI VIDEO | Kas noortele on tähtsam paavst või Nublu? Paavsti kõne oli noortele sümpaatne

Paavsti kõne peeti sümpaatseks ning kõnelejast endast oldi vaimustuses, tema sümboolsusest või muhedusest. "Mind veidi üllatas see, et nad üritasid järgi teha sellist festivali temaatikat," kommenteeris Kaarli kirikus olnud neiu. Noortel paluti karjuda, olla hästi avatud. "Kirikutes enamasti sellist asja just ei ole," ütles ta.

Kohalkäinud noorte jaoks oli kohtumine paavstiga olulisem kui mõne superstaari või teise tänapäevase iidoliga.

Lähemalt noortest juba videos.