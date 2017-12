DELFI VIDEO | Kas Jürgen Ligi kandideerib Kaja Kallase vastu? "Vaevalt"

Reformierakonna juhatus otsustas täna korraldada erakonna järgmise üldkogu 14. aprillil. Esialgu on ainus esimehekandidaat Kaja Kallas, samuti ühe võimaliku konkurendina nimetatud Jürgen Ligi ütles, et tema pigem ei kandideeri.

"Vaevalt," vastas Ligi küsimusele, kas ta kandideerib esimeheks.

"Mul on teine profiil," vastas ta küsimusele, miks ta ei kandideerinud.

Ligile tundus, et Kaja Kallas on ainus esimehekandidaat. "Kui ta ise midagi untsu ei keera," lisas Ligi. Ta leidis, et iseenesest võiks kandidaate rohkem olla kui üks, aga hetkel neid ei paista.

Praegune esimees Hanno Pevkur tegi natukese aja eest ettepaneku, et Reformierakond võiks juba jaanuaris omale uued juhid valida. Ligi selgitas, et aprillis tehakse üldkogu tehnilistel põhjustel, et oleks kergem üldkogu läbi viia.

Näiteks on soov korda ajada e-hääletuse võimalus. Ilma e-hääletuseta ei taheta valimisi teha ja siis tehtigi selline kompromiss.