DELFI VIDEO | Kaja Kallas: reitingud näitavad, et valimised võidab kas Reformierakond või Keskerakond

Kaja Kallas ütles, et reitingud on erinevad ja nende järgi koalitsioone kokku panna ei ole mõistlik.

"Reitingud näitavad, et valimised võidab kas Reformierakond või Keskerakond. See on igal pool üks ja sama, küsimus on, kes juhib, kas meie või Keskerakond. Mis puudutab väikeseid tegijaid, siis tõepoolest, kõik kõiguvad seal üsna künnise lähedal ja kui puhtalt nende numbrite pealt kombinatsioone kokku lüüa, siis on tõesti keeruline valitsust teha mitme partneriga," vastas Kallas.

Kuna nii Reformierakond kui Keskerakond on skeptilised EKRE suhtes, siis kas Reformierakond ja Keskerakond peavad omavahel koalitsiooni tegema?

"Eks me ootame ära 3. märtsi valimistulemused. Jah, mina olen selgelt välja öelnud, et EKRE-ga ei saa meil olla valitsuskoalitsiooni, arvestades nende kõikvõimalikke ideid ja väärtuseid, mis lähevad meie väärtustest oluliselt lahku. Keskerakonnaga on meil ka väga suured erinevused, kui me mõtleme, et kogu see vasakpoolne valitsus toetub nende ideedele, milles meie oleme kardinaalselt erinevat meelt," ütles Kallas.

Järgmise peaministri isiku otsustavad tema sõnul valimised.