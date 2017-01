DELFI VIDEO: Kaja Kallas Michali kõnest: kui sa heidad ette, et sisust ei räägita, aga ise pühendad kogu oma kõne teise poole mustamisele, see tekitab küsimusi

Reformierakondlane Kaja Kallas leiab, et Michali kriitika Pevkuri kampaania suunal ei ole päris õigustatud. "Kui sa heidad ette, et sisust ei räägita, aga ise pühendad kogu oma kõne teise poole või teise kandidaadi mustamisele, see tekitab väheke küsimusi," ütles Kallas Delfile antud intervjuus.

Küsimusele, mida planeerib Kaja Kallas, kui ta pääseb juhatusse vastas ta, et palju oleneb sellest, kes pääsevad veel juhatusse. "Kui ma saan juhatusse, siis kõigepealt muidugi tuleb vaadata, et kes sinna juhatusse veel saavad. Mul juba selles suhtes kogemus on. Eelmine kord, kui ma kandideerisin juhatusse väga selge programmiga, siis paraku enamus toetusest juhatuses ei leidnud. Seetõttu oli ka väga raske neid ideid ellu viia."