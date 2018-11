DELFI VIDEO | Kaja Kallas leiab, et praegune valitsus võiks tagasi astuda: Reformierakond on valmis ise valitsusvastutuse võtma

Kallas märkis, et välispoliitika on Eestis valitsuse vastutusalas ja ränderaamistiku taolisi dokumente ei peaks riigikogu üldse arutama. "Välisminister Sven Miker on paar kuud tagasi öelnud, et ränderaamistik ei ole küsimus, mida riigikogu peaks otsustama," tuletas Kallas meelde.

"Praegu on valitsusele ja Jüri Ratasele umbusaldust avaldatud ka koalitsiooni sees, kuna valitsus ei suuda otsuseid vastu võtta," leidis Kallas.

