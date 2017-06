DELFI VIDEO | Kaitseministriks saav Jüri Luik: tulin poliitikasse tagasi kohusetundest

Margus Tsahkna (IRL) asemel kaitseministri ametisse astuv välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik (IRL) nõustus ministriportfelli vastu võtma, kuna ta näeb võimalust riigi jaoks midagi kasulikku teha.

Mart Laari valitsuses kaitseministrina kaitsekulutuste kahe protsendini tõstmise eest võidelnud Jüri Luik märkis, kõige olulisem on, et kaitsejõududel ja -ministeeriumil on erakordselt professionaalne meeskond, kellele plaanide elluviimisel toetuda.

"Tänapäeval on kaitsejõudude tegevus kümneaastaste plaanidega kaetud. Ma usun, et see on üks väga vähestest tegevusaladest meie avalikus sektoris, kus selline võimalus on. "Meil on olemas konsensus ja kindel arusaam kogu Eesti rahva seas, et me arendame reservarmeed, laiapõhjalist riigikaitset ja loomulikult töötame väga tihedalt koos meie NATO-liitlastega - kõik need kolm sammast on ka need, kus on väga palju edasi arendada," selgitas Luik.

” Minu jaoks ei ole kõige olulisem ametinimetus, vaid ma esitan alati endale küsimuse, kas ma saan sellel konkreetsel ametikohal midagi riigi jaoks kasulikku teha. Jüri Luik

IRL-i esimehe Helir Valdor Seederi ettepanekul poliitikasse naasev Luik näeb ministrina võimalust riigi heaks töötada. "Ma olen kogu elu pühendanud riigi teenimisele väga erinevates ametites: olen olnud suursaadik Washingtonis, Moskvas, NATO-s; kaitseminister, välisminister. Minu jaoks ei ole kõige olulisem ametinimetus, vaid ma esitan alati endale küsimuse, kas ma saan sellel konkreetsel ametikohal midagi riigi jaoks kasulikku teha," sõnas Luik.

"Tulin kohusetundest tagasi ja proovin anda oma parima. Kui me vaatame seda, mis maailmas toimub, Lääne liidu mõranemist, saabuvaid Vene laiamõõtmelisi õppusi Zapad, kõike seda, mis puudutab pinget seoses terrorismiga, siis on selge see, et kaitseministeeriumi haldusala on üks võtme haldusalasid Eesti riigi toimimises," rääkis Luik.

"Ma usun, et siin on väga oluline aspekt ka kõik see, mis puudutab eesistumist, sellepärast et, kui traditsiooniliselt ei ole kaitseministeeriumi haldusala väga aktiivselt Euroopa Liidu eesistumisega seotud, siis tänapäeval on see drastiliselt muutunud, sest suhted Ameerika Ühendriikide presidendiga on muutunud keeruliseks ja Euroopa Liit on otsustanud hakata arendama oma kaitset. Selle asja kontseptuaalsed kui praktilised küljed vajavad läbitöötamist ja ma usun, et mul on olemas teatavad eeldused sellega tegeleda," arvas Luik.

Täna hommikul kogunenud IRL-i eestseisus kiitis heaks erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi ettepaneku vahetada valitsuses välja kolm ministrit. Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik vahetab välja kaitseminister Margus Tsahkna. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi ametikoha saab endale riigikogu liige Siim Valmar Kiisler. Rahandusminister Sven Sesteri asemel saab ministriks ettevõtja ja poliitik Toomas Tõniste.

Seederi sõnul kiitis erakonna eestseisus esimehe uute ministrikandidaatide ettepaneku üksmeelselt heaks. "Otsus oli konsensuslikult toetada kõigi kolme ministrikandidaadi kandidatuuri."

IRL-i ministritest jäävad oma kohale justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ministrikohast jääb järjekordselt ilma Marko Mihkelson.