DELFI VIDEO | Kaia Iva kõne IRLi suurkogul: see valitsuskoalitsioon pole minu jaoks armastusabielu, vaid ratsionaalne otsus

IRLi esimehekandidaadid Helir-Valdor Seeder ja Kaia Iva pidasid mõlemad täna suurkogul ka kõne. Delfi avaldab mõlemad täismahus. Siin on Kaia Iva kõne.

Head võitluskaaslased!

Lennart Meril oli meie praeguse olukorra kirjeldamiseks lühike hinnang, ma ei hakka seda kordama, mõistame sõnadetagi. Nii on. Viimased nädalad on olnud tormilised, mu ema helistas hommikul ja muretses, et kas ma jõuan ikka selle hullu töökoorma all oma perega olla. Tõele au andes tuleb tunnistada, et sama küsimus on tal olnud viimased 18 aastat, mil olen selle erakonna liige olnud.

Tõsi, mul pole viimasel ajal olnud mahti, et oma vanematele selgitada – erakond on minu teine pere. Perekonna väärtust ja kohustusi perekonnas hindavad mu ema ja isa kõrgelt.

Mul on kolm õde ja vend, kõigil omad pered, meid on palju ja me oleme üksteisele toeks ka keerulistel hetkedel. Nii on mu vanemad meid kasvatanud. Samamoodi tahan käituda ka oma poliitilises peres. Raskematel päevadel tuleb endast anda rohkem, ja veel raskematel päevadel käärida käised, teha plaan ja see ellu viia. Sest täna me vajame realistlikku ja selget plaani, kuidas minna edasi.

Selle plaani esimene nurgakivi on see, et peame oleme selged rääkides erakonna poliitilistest seisukohtadest.

Konservatiivsus ei tähenda, et emadepäeva ei võiks tähistada üllatusterohke peoga seikluspargis või Harry Potteri stiilis fantaasiamaailma luues. Aga konservatiivsust ekslikult tagurluseks alandades ei peaks päev olema sisustatud onu Heino tüüpi naljadega. Ja suures värskustuhinas ei peaks pidupäevatordist välja hüppama striptiisitar.

Me peame andma erakonna valijale kindlustunde, et oleme avara pilgu ja uuendusliku, loova mõttega, kuid ei unusta oma põhiväärtusi. Hoiame au sees inimeste põhiõigusi ega salga neid maha, kui nii mugav tundub.

Kuidas siis eestimeelselt ja euroopalikult kujundada Eesti asju viisil, mis laseks inimestel elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu, eestlust hoidvas ja vabas Eesti Vabariigis, vabas riigis.

Ma usun, et rahvuslane olla on auasi. IRL on rahvuslik erakond ja Eesti on rahvusriik. Rahvusriiklus tähendab, et peame eestlust kasvatama, mitte segama seda poliitiliselt korrektseks multi-kulti vahuks. Vajame eestluse kasvu plaani, et saada suuremaks nii vaimult kui jõult.

Tahan rõhutada kolme asja.

Esiteks. Vabaduse eest on meie esivanemad surma läinud, vabadus on meiegi ülim lipukiri. Peame meeles pidama, et ISAMAA selgroog on vaba ja haritud riik, vabad ja haritud inimesed. Me teame, et Eesti julgeolekut ohustab Putini Venemaa, faktiline diktatuur, mis rikub oma kodanike õigusi ja püüab destabiliseerida maailma. See on reaalne ning püsiv oht, mille tõrjumisel me ei tee kompromisse. Me ei kavatse alistuda survele, vaid ehitame visalt riigikaitset. Meie julgeolek, Eesti rahvuslike huvide kaitse, kodanike kaitsetahe, koostöö liitlastega ja välispoliitiline sidusus tagavad meie keele ja kultuuri kestvuse.

Haridus loob aluse olemaks väärikas ja üksteise suhtes lugupidav, valmistab inimest ette panustama majandusse, olema loov ja enda eest hoolt kandma. See annab inimesele võimaluse kujundada elu enda soovi järgi. Me ei vaja käskude-keeldudega lapsehoidjariiki, vaid tarku kodanikke, kellele on loodud võimalused.

Teiseks. Me ei tohi unustada, et ISAMAA aluseks on meie lapsed ja tugevad pered. Rahvusriigina on oluline, et oleksime oma maa peremehed, et meid jätkuks, et kestaks eesti keel ja areneks meie kultuur. Iga eestlane on meile oluline, olgu kodu- või välismaal. Iga pere, iga laps on tähtis.

Kolmandaks. Meie selge konservatiivne põhijoon on teadmine, et jõukus ja edenemine tuleb tööga. Iga inimese tööd väärtuslikuks pidades. Meie ühine ülesanne on hoida avatud vaimu ning austavat suhtumist ettevõtjatesse, kuulata kogemustega töötegijaid ja tööandjaid, ning kaitsta tehtud investeeringuid ning inimeste vara õigusselgelt. Tahan koos ettevõtjatega arutada läbi selle valitsuse otsused majandusvallas. Minu jaoks ei ole meie majanduskasv sugugi piisav. IRL peab sõnastama koos ekspertidega oma plaani Eesti majanduse kasvuks.

Teine nurgakivi on erakonna toimimine. Peame oma erakonna sisemise töö korda tegema – selge tööjaotus, eesmärgid, ülesanded. Toimiv koostöö piirkonnaorganisatsioonide ja liikmeühendustega. Vajame oma poliitika edasiandmiseks korralikku kommunikatsiooniplaani ja tiimi. Lisaks ühiskonnale sõnumite edastamisele peab meil olema toimiv siseteavitus. Inimesed tahavad erakonna asjadest kuulda, öelda välja oma seisukohti ja teha ka valikuid. Erakond ei ole asi iseeneses. Erakond on tööriist liikmete poliitiliste vaadete koondamisel ja nende eest seismisel.

Kolmas nurgakivi, hetkel kõige päevakajalisem, on kohalikud valimised. Meie eesmärk on tugevad nimekirjad ning ambitsioonikad, kuid realistlikud valimisprogrammid. Selleks peame kohalikele tegijatele pakkuma tuge. Parim toetus kohalikele liidritele on partei selge poliitiline kurss.

Neljas vundamendi nurk on poliitika valitsuses.

See valitsuskoalitsioon pole minu jaoks armastusabielu. See on ratsionaalne otsus, mille erakond möödunud sügisel valitsuskriisis langetas. Selles koalitsioonis peab IRL-i poliitiline kurss olema tugevamalt esindatud kui seni. See eeldab erakonnalt sirgeselgsust, vajadusel jäikust. Ütlen teile, et ma ei kavatse olla mugavusesimees. Nii ei tohi IRL olla valitsuses ka mugavuspartner.

Keskerakond hääletas läinud sügisel Edgar Savisaare maha ning valis Jüri Ratase esimeheks. See lõi üldse võimaluse, et me kaalusime koalitsiooni moodustamist. Kuid me näeme ka mitmete keskerakondlaste hiljutistes avaldustes savisaarlust. Avaldused 9. maist kui rahu saabumisest on Eesti taasokupeerimise pisendamine. Ma ei kavatse sellist mõtteviisi valitsuskoalitsiooni poliitikute poolt aktsepteerida. See ei ole sõnavabadus, vaid sõnad, mida kasutatakse Eesti omariikluse väärtuste vastu.

Jõudu tuleb lisada meie jaoks oluliste asjade tegemiseks valitsuses, lähiajal on vaja selgeid otsuseid. Näiteks ootavad elluviimist omavalitsuste uus tulusüsteem, ettevõtete erastamisplaan, erakoolide rahastamiskava ja siin tahan ma näha tulemusi kiiremini.

See valitsus peab suutma otsuseid langetada ja need otsused peavad olema sellised, et me usume neisse ning oleme valmis neid kaitsma. Külg ees pole mõtet valitsuses olla.

Oleme teinud suuri asju: haldusreform, tulumaksureform, pensionisüsteemi muudatused, vanemapuhkuse paindlikumaks muutmine, ametnike arvu vähendamine, kolmelapselise pere toetus, elatisabi fondi käivitamine, liitlaste kohalolek. Need on reaalsed asjad, mida poleks tehtud ilma meie algatuse ja nõudmiseta.

Selline on minu plaan. Kui olen sellest kõnelenud, on plaan heaks kiidetud. Küll on aga mõni arvanud, et naine ei saa olla tugev juht, ilmselt peeti siinkohal silmas pikaaegset Briti konservatiivide liidrit Margaret Thatcherit. Ta polnud tõesti eriti tugev udujuttude väljakannatamises, lollide naljade või argpükslikkuse sallimises.

Olen samamoodi märganud, et kui minu oponentidel kipuvad argumendid otsa saama, siis võetakse tagataskust viimane trump – ja arvatakse, et mida ikka ühest leebest lasteaednikust tahta, ega sellisele saavat ju vastutust anda! Muide, soovitan kõigile elukutselistele poliitikutele vahepeal nn päris tööd päris inimeste hulgas. Ju need pisendajad pelgavad, kui keegi on aastaga edukalt neli asutust tervikuks ühendanud, juhtinud omavalitsust ja ka neid neli tükki liitnud, juhtinud fraktsiooni, tootmist ja müüki. Annan seda soovitust just nimelt omast kogemusest.

Erakonnale on vaja liidrit, kes julgeb ja tahab juhtida. Siin ma olen. Ma ei kavatse olla kõrval. Juht peab kaitsma erakonna poliitikat, peab suutma koondada töötava meeskonna ja andma erakonnale ja Eesti rahvale kindluse, et me peame oma sõna, meil on väärtused, mille eest seisame, ja me oskame oma poliitikaid ellu viia.

Tööd ja vastutust ma ei karda, kuid erakonda edasi viia saame me vaid kõik koos. Kordan oma varasemat soovitust. Kui te mõtlete: “Hea küll, valime Iva, vaatame, kuidas ta hakkama saab“..., siis ärge parem mind valige. Valige mind vaid siis, kui olete valmis ütlema: „MEIE saame sellega hakkama!“.

Konservatiiv teab, et väärtust luuakse tööga. See on meie võimalus! Ehitada oma erakond tugevaks, et meil oleks võimalus hoida ja ehitada vaba ja haritud Eestit!

Ja homme viin lilled emale, usun – ta rõõmustab!