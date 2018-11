DELFI VIDEO | Jüri Ratas Tarandi peksmisest: käte ja jalgade asemel peavad kõnelema meie suud, pead ja südamed

Intervjuus Delfile kinnitas peaminister, et meeleavaldusel toimunu on äärmiselt kahetsusväärne. "Ma arvan, et see on enamusele Eesti inimestele šokeeriv. Kui eesti peab oma 100. juubelit, kui me ütleme, et me oleme õigusriik, demokraatlik riik. See kui inimesed tulevad oma arvamust avaldama, see ei ole midagi halba, aga kui kedagi füüsiliselt lüüakse, tõmmatakse jopest maha ja siis jalaga lüüakse, siis siin mingit õigustust ei ole," tõdes peaminister Ratas.

"Eesti rahvas on alati suutnud väljendada oma meelsust rahumeelsel teel. Tegime seda laulva revolutsiooni päevil, ühiselt Balti ketis seistes ning oma riigi iseseisvust taastades," meenutas peaminister oma Facebooki postituses kodumaa ajalugu.

"Oleme ainuõige otsusena valinud demokraatliku ühiskonna tee, kus lahendame oma erimeelsused läbi rääkides ja koosmeelt otsides. Mõistan hukka igasuguse vägivalla oma seisukohtade kaitsmisel ning oponentide ründamisel," sõnas ta kindlameelselt.

"Avalikult oma arvamuse väljendamine ning meeleavalduste korraldamine on demokraatia pärisosa. Selle viisiga kaasneb ka vastutus tagada piketil osalejate ja kõrvalseisjate turvalisus ning lugupidav käitumine kõigi meist erineval seisukohal olevate inimeste suhtes. Paraku nägime tänasel EKRE meeleavaldusel, et korraldajad seda ei suutnud või ei soovinud," tõdes peaminister.