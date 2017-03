DELFI VIDEO: Jüri Ratas prügiskandaalist: Sarapuu ärihuvid peavad olema läbipaistvad

Peaminister Jüri Ratas ütleb Arvo Sarapuu prügiskandaali valguses, et abilinnapea tegevus peab lisaks sisulisele korrektsusele ka näima avalikkusele korrektne.

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, kuidas Tallinna prügipoliitikat juhtiv abilinnapea Arvo Sarapuu on seotud Tallinna prügiäris edukalt konkursse võitva firmaga Baltic Waste Management (BWM).

Sarapuu lükkas süüdistused eile linna pressiteenistuse vahendusel ümber, ent osa küsimärke on ikka õhus. Valitsuse pressikonverentsi järel sõnas peaminister Jüri Ratas Delfile, et on parteikaaslasega seotud skandaali teemal vestelnud Tallinna linnapea Taavi Aasaga. Sarapuu on Ratase teada praegu Eestist ära. Kui ta naaseb, plaanib Ratas temaga kohtuda.

"Siin saab olla vaid üks kriteerium. See kriteerium saab olla vaid see, et siin ei saa olla küsimusi. See peab olema selge, läbipaistev. Ükski linnaametnik, sealhulgas ka linnavalitsuse liige, ei saa omada huvide konflikti ükskõik mis valdkonnas," rääkis Ratas.

Ratas lisas, et poliitikas kehtib see, et loomulikult peab kõik sisult korrektne olema, ent peab ka näima korrektne ning olema läbipaistev.

