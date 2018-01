DELFI VIDEO | Jüri Ratas, mida ütleksite töötavatele pensionäridele, kes nägid sissetuleku langust?

Peaminister Jüri Ratas põikles kõrvale küsimusest, mida on tal öelda neile töötavatele pensionäridele, kes nägid jaanuaris oma sissetuleku langust.

Ratas vastas, et kui esialgsete hinnangute kohaselt 41 protsenti pensionäridest pidi tänu tulumaksuvaba miinimumi tõusule saama raha juurde, siis viimaste andmete kohaselt on 58 protsendi eakate sissetulekud tõusnud.

Ta lisas, et ära tuleb oodata veebruari algus, kui inimeste jaanuarikuu palk makstakse välja. Ta ütles, et paljud eakad töötavad haridussüsteemis või kultuurivaldkonnas ja sealne palgatõus on olnud valitsuse prioriteet.

Ta nõustus, et on ka teatud hulk inimesi, kelle sissetulek väheneb. "Kindlasti on teatav hulk eakaid, kes täna käivad tööl ja peavad rohkem ühiskonda panustama. Nii, nagu tööl käivast elanikkonnast, kes peavad uue süsteemiga enam panustama ühiskonna sidususse," ütles Ratas.

Ta lisas, et pensionäridele makstakse aasta algusest lapse eest 5,7 eurot pensioni, samuti said umbes 36 eurot pensionitõusu need pensionärid, kes olid varem unustanud tulumaksuvaba miinimumi avalduse tegemata. Ta lisas, et esialgsetel hinnangutel tõuseb 1. aprillil pension indekseerimise tõttu 6,3 protsenti.

Isegi kui vaid väike hulk pensionäre ei näe tõusu, vaid üksnes kaotust, siis mida öelda neile? "Nagu ütlesin, uus süstem, tõesti, teatud protsent inimesi, kes käivad tööl, kas nad on tööealised või pensionärid, peavad ühiskonda rohkem panustama ühiskonna sidususe osas."

Mis tundega suhtub ta aga sellesse, et uue süsteemi kohaselt kaotavad rohkem need, kes töötavad ja teenivad pensioni, võrreldes nendega, kes vaid töötavad?

"Peaministrina soovin alati, et võimalikult palju Eesti elanikest võidaks oma igakuistes sissetulekutes. Rahandusministeeriumi prognoos selleks aastaks näitab, et inimeste netopalga sissetulekud kasvavad umbes 12 protsenti," vastas Ratas.