DELFI VIDEO | Jürgen Ligi: mul on Aivar Rehest kahju. Ma ei arva, et ta on pätt

Täna avalikustas Taani suurpank Danske siseraporti tulemused, mis heitis valgust sellele, mis toimus panga Eesti harus 2007. kuni 2015. aastani. Mitte-residendid ja nendega seotud inimesed liigutasid kokku lausa 200 miljardi dollari eest finantse. Filiaali juht oli 2015. aastani Rehe.

Danske siseraporti tulemuste avaldamise järel ründas rida Ligi poliitilisi konkurente just teda, sest aastani 2014 oli ta rahandusminister.

Ligi endal süüd ei näinud, vaid ta oli uhke selle üle, et just Eesti finantsinspektsioon avastas rahapesukahtluse ja juhtis sellele ka Taani finantsinspektsiooni tähelepanu. Ka Taanis on rahapesuskandaali uurivad inimesed kritiseerinud nii Danske panga juhtkonna kui sealse finantsinspektsiooni tegevusetust rahapesu peatamisel.

Kohapeal Eestis filiaali juhtinud Rehe suhtes oli Ligi aga üllatavalt leebe. "Mul on Aivar Rehest kahju. Ma ei arva, et ta on pätt," lausus Ligi. Ta tunnistas, et juhid vastutavad, aga Rehele tundis ta ikka kaasa. "Ta on saanud vintsutust. Mingil määral kindlasti põhjendatult," ütles Ligi.

Ligi sõnul on raske ette kujutada, et Rehe ei teadnud rahapesust, aga iseküsimus on, kuidas seda hinnata.

Finantsasutuste juhtidele kehtib seadusesse kirjutatud laitmatu renomee nõue. Selle tõttu ei ole Rehe pääsenud uude ametisse juhtima Bigbanki. "Inimlikult ei ole ma õnnelik, sest mulle tundub, et Aivar Rehe on korralik inimene. See on pigem ebaõnnestumine kui süü. Juhtidel lasub sel juhul vastutus. Ma ei tea, see on mu oletus," ütles Ligi.

Ligi selgitas Rehe kaitsmist sellega, et ta ei taha olla üksikisikute suhtes verejanuline.

Kas ikkagi vastutav Eestis peaks olema just Danske Eesti filiaali juht Aivar Rehe? "Juhtimise seisukohalt kindlasti. Kuna on krimasi, siis mina pole see, kes kohtu ära mõistab," ütles Ligi.