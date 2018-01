DELFI VIDEO | Jürgen Ligi: kunagi varem pole koalitsioonierakonnad nii üheselt oma ministrit kritiseerinud kui nüüd Urmas Reinsalut

Justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamise katset vedanud riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi ütles pärast läbikukkunud hääletust, et tulemus oli ootuspärane, kuid koalitsioonierakondade kriitika oma ministri vastu oli erakordne.

Ligit ei üllatanud, et umbusaldusavaldus läbi kukkus, kuid ta on tulemusega üldjoontes rahul. "Me püstitasime ilmselt häälterekordi, kui tohib sportlikke termineid kasutada, ja see, et koalitsioonist keegigi kaasa hääletab ja nii teravalt kritiseerib umbusaldatavat, on praktiliselt esmakordne," sõnas Ligi.

Reformierakonna fraktsiooni juht märkis, et kunagi varem pole koalitsioonierakonnad teinud nii ühest kriitikat oma ministri vastu, kui seda tehti nüüd Reinsalu suhtes.

Ligile valmistasid pettumust Reinsalu toetajad, kes sõimasid küsijaid onu Heinodeks. "Kas hullemat verbaalset vägivalda võib veel meeste vastu olla, kui lihtsalt lüüa neile silte? Juhtivad naispoliitikud kasutavad selliseid argumente pärast seda, kui nende meespoliitik on näidanud välja kahetsust naistevastase vägivalla kahetsemise pärast. See on ikka hästi võlts," leidis Ligi.

"Samamoodi Helir-Valdor Seederi kõne - mitte asjast rääkimine, vaid süüdistamine kaasa arvatud silmakirjalikkuses, kuigi tegelikult on olemas inimesed, kes reaalselt haiget saavad. Ja siis silmakirjalik avaldus, et me ei osale. Loomulikult nad oleksid osalenud, kui neil oleks hääli jagunud. Aga neil ei jagunud. Nüüd nad siis ütlevad, et nad jätavad siirusest hääletamata. See on võlts," arvas Reformierakonna fraktsiooni juht.

"Inimlikult tundsin ma Reinsalule kaasa. Ta oli üle hulga aja tõsine ja püüdlik. Vastas ja ei rünnanud küsijaid ning aktsepteeris seda, et ühiskond ongi närvis," märkis Ligi.

Reformierakonna poliitik lisas, et tema soovis umbusaldusmenetlust viia ühelt tekstilt justiitsministri tegevusele laiemalt, kuigi umbusaldusavalduseni viinud arvamusartikkel oli Ligi hinnangul kalkuleeritud ja teadlikult sellisel moel kirjutatud.

Ligi hinnangul on kõige olulisem probleem valitsuse otsus heastada Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirikule sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohus. "Ma küsisin seda ja ma ei saanud Reinsalult vastust. Ta ei vastanud, et tal oleks õiguslik alus sellisel viisil raha anda. Ma arvan, et ta tunnistas ka selle üles, et ta on rikkunud seadust, aga see ei ole nii populaarne teema," tõdes Ligi.