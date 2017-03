DELFI VIDEO: Juhtiv riigiprokurör: pole tuvastatud midagi, miks takistaks Savisaarel kohtusaali ilmuda

Kuigi Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs ütleb, et Keskerakonna eksjuhi tervis on kehv, juhtiv riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse põhjendustega ei nõustu.

Teise eelistungi järel sõnas Evestus, et loodab, et nüüdseks on eelistungid peetud ja juba 12. juunil alustatakse põhiistungitega.

Ta sõnas, et temale teadaolevatel andmetel pole põhjust arvata, et Savisaar on parandamatult haigestunud. Ta märkis, et kui olukord on nii tõsine, miks ei viidatud Savisaare kaitsjate poolt juba pika kohtueelse menetluse ajal, et Savisaar ei suuda tulevikus kohtus esineda.

Evestus lisas, et ta pole arst ega oska tervislikku seisundit täpsemalt hinnata, aga tema seisukoht on, et praegu pole tuvastatud midagi, miks takistaks Savisaarel kohtusse ilmumist.

Ühtlasi rääkis Evestus videointervjuus ka sellest, mis arvab Nääsi süüdistustest tema enda pihta.