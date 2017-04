DELFI VIDEO: Juhan Parts toetas Ratase käiku Peterburisse: poliitikas tuleb osata suhelda vaenlastega, sõpradega šampust juua oskavad kõik

Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts leidis, et tema koduerakond IRL tegi õigesti, kui tegi eelmise aasta lõpus koalitsiooni Keskerakonnaga. Ta kaitses ka peaminister Jüri Ratast reformierakondlaste süüdistuste eest, nagu poleks Ratas pidanud minema Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise avaüritusele Peterburi Jaani kirikus.

Parts ütles, et Keskerakonnaga koalitsiooni tehes oli ta veel Eestis, kuigi ta polnud üks selle koalitsiooni arhitektidest. Ta nentis, et Keskerakonna ja IRLi lahkhelid said alguse juba 1988. aastast küsimusest, milline on Eesti riigi juur. Katse seda pikaajalist lõhet ületada väärib tema sõnul kindlasti küünlaid.

"Me peame ületama lõhe. Me peame hoolitsema, et oleks vähem ebaõiglust ja vaesust. Sealt tulenevad maksumuudatused, oskus läbi käia erinevate rahvastega," ütles Parts.

Parts leidis, et IRL peab nõudlikult küsima Keskerakonnalt, millal pannakse Tallinna TV kinni ja vastatakse korruptsioonisüüdistustele teatud linnavalitsustes.

Ta leidis, et Jüri Ratas teeb peaministrina head tööd. "Ka Peterburis käik oli strateegiliselt väga õige töö. Kriitika, mida Kross esitab, on, vabandage väljendust, naeruväärne. Muidugi tuleb Peterburis alustada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist. Kus siis veel?" ütles Parts.

"Poliitikas tuleb osata suhelda vaenlastega, sõpradega šampust juua oskavad kõik. Suhete otsimine Vene Föderatsiooniga ükskõik mis ajal on väga keeruline poliitiline küsimus," ütles Parts.