DELFI VIDEO: Juhan Parts räägib avameelselt IRL-i sisetülist. "Minu arust on Margusega midagi viimase kolme nädala jooksul juhtunud. Ma ei tunne teda ära"

IRLi poliitik ja endine peaminister Juhan Parts ütles, et IRLi esimehe ametist lahkuv Margus Tsahkna on küll poliitikas loomulik talent, aga ta ei tunne viimasel kolmel nädalal Tsahknat enam ära.

Tsahkna on viimasel kolmel nädalal esinenud mitme erakonnakaaslaste suhtes kriitilise seisukohaga. Kuna IRLi volikogu ei toetanud laupäeval tema nägemust IRLi põhikirjamuudatustest, otsustas Tsahkna uuesti esimeheks mitte kandideerida.

Parts arvas, et praegu IRLis toimuv on teatud nõrkusehetk. Ta kutsus sellest kiirelt üle saama ja oma tõe ja õiguse eest julgelt võitlema. "Erakond, kes on kandnud 25 aastat vastutust, ei saa endale lubada mingisuguseid pavelmorozovlikke sadomasohhistlikke käitumisakte. Ei saa lubada ka lapsikut jonni. Sellel ei saa olla kohta tõsises poliitikas," rääkis Parts.

Ta soovis valitsusvastutust kandes oma tõe ja õiguse eest võidelda nii koalitsioonis kui opositsiooni rünnakuid tõrjudes. Võidelda soovitas ta tõsise opositsiooni, mitte nendega, keda ta nimetas klounaadiks, soolapuhujateks ja valetajateks.

Ta nimetas Tsahknat poliitikas loomulikuks talendiks. "Ma ei ole teda viimased kolm nädalat ära tundnud," ütles Parts, kes ei soovinud oma hinnangut selgitada.

Kas Tsahkna on erakonna juhina tema arvates ebaõnnestunud. "Ma ei usu. Sellised üldhinnangud on valed. See ei tohi olla meie ühiskonna käitumismuster. Me ei tohi anda üldist hinnangut Vahur Kooritsale, kui tal mingi asi läheb aia taha. Minu arust on Margusega midagi viimase kolme nädala jooksul juhtunud. Ma ei tunne teda ära. Poliitika on tõsine asi. Erakond on tõsine asi. See on vastutus oma riigi ja rahva ees. Selle hulka ei saa kunagi kuuluda pavlikmorozovlikud mõtted, rääkimata lapsikust jonnist," ütles Parts.