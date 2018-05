DELFI VIDEO | Janek Mäggi vastus presidendi kriitikale: Ma pole mingi šovinist

President Kersti Kaljulaid kritiseeris Janek Mäggi avaldusi meedias riigihalduse ministriks nimetamisel - muuseas ütles ta, et tema väljaütlemised naistevastase vägivalla vastu võitlemise osas on üleolevad ning kohatud. Lisaks sõnas president, et poliitilise nõustamisega tegelenud Mäggi ei tohi ettevõtlusesse naastes kaasa võtta teadmisi ministriametist, mis tingiks huvide konflikti.

Intervjuus sõnas Mäggi avaldusi kommenteerides, et loobub oma osalusest enda ettevõttes, mis kuulub talle ja tema abikaasale, vältimaks huvide konflikti. "Poliitilist lobby pole Powerhouse (Mäggi kommunikatsioonibüroo - toim) väga teinud, kuid kui ma poliitikast lahkun, siis ma paar aastat, näiteks kaks, ei võta vastu poliitilisi töid," sõnas Mäggi. "Mis puudutab minu seisukohti - ma võin kõikidele inimestele öelda, kõik, kes mind isiklikult teavad, teavad, et ma pole mingi šovinist," jätkas Mäggi, "´ma sain viisa jääda iseendaks,".