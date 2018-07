DELFI VIDEO | Janek Mäggi: teeäärsed sünnitused on paratamatus! Näiteks mullu oli neid 15

Mäggi sõnas aprilli lõpus "Aktuaalse kaamera" otse-eetris, et Eestis on võimalik sünnitada isegi põllu peal. "11 inimest Eestis sünnitab autos, selliseid asju juhtub kogu aeg. Valgas ja Põlvas on tingimused väga head ka pärast seda, kui valdav osa sünnitajaid hakkavad seda tegema Tartus, kus on ideaalsed tingimused olemas."

Mis aga puudutab seda, et pildi sotsiaalmeediasse lisanud kiirabibrigaadi töötaja sai Tartu kiirabi juhataja Ago Kõrgveelt oma tegevuse tõttu noomida, ütles Mäggi, et tulenevalt oma ametist tuleb ka tegevus läbi mõelda. „Igas majas on olemas omad reeglid ja neid tuleb ka austada,” ütles Mäggi.