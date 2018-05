DELFI VIDEO | Janek Mäggi ääremaastumisest: täidame suvekodud eluga

Vahetult pärast ametisse kinnitamist ütles uus riigihalduse minister Janek Mäggi intervjuus Delfile, et need, kellel on suvekodud Lõuna-Eestis, peavad need täitma eluga.

Janek Mäggi arvas veel aasta alguses, et Eesti on tühine riik, mille juhid lähtuvad vaid isiklikest ambitsioonidest ning puudub koostegemise soov. Juhtimise ning elujärje poolest olevat kõige kehvem olukord Lõuna-Eestis. "Eesti inimesed ise peavad aru saama Eesti terviklikkusest, need suvekodud mis meil on, peavad olema elu täis. See on meie ühine ülesanne, et Eesti saaks edukalt arenenda," pakkus Mäggi lahendusi ääremaastumisele. Lisaks nentis ta, et eelkäija Jaak Aabi suurim töövõit oli haldusreform ning ta plaanib jätkata Aabi pooleli jäänud kavatsust kolida riigiasutused Tallinnast välja. Küsimusele, milliseid strateegilisi uusi muutusi võib temalt oodata, kostis Mäggi, et tema ministriameti pikkus on väga lühike ning tööpõld seevastu väga lai. suuri muudatusi ei jõua ta kümne kuuga ellu viia.