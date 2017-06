DELFI VIDEO ja FOTOD | Tantsupidu Haabersti hõberemmelga juures: puukaitsjad ei kavatse korraldusest hoolimata lahkuda

Hoolimata eile antud korraldusest lahkuda Haabersti ristmiku ehitusele ettejääva hõberemmelga juurest täna hommikul kella kaheksaks, on puukaitsjad tänagi kohal. Puu juurde saabus ka politsei ja rahvast üha koguneb.

Eile käisid Haabersti ristmikul kohal politseinikud koos kommunaalameti esindajaga ja andsid looduskaitsjatele korralduse hõberemmelga juurest lahkuda. Seepeale hakkasid viimased aga inimesi kokku kutsuma, et üheskoos puu langetamist takistada. Täna hommikul kella 8.45 paiku saabus remmelga juurde ka politseipatrull, kes kontrollis olukorda. Nende räägitust jäi mulje, et praegu puud siiski maha võtma ei hakata.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et politseipatrull käis kohal ja kuigi puu juures tegelikult telkida ei tohi, siis suuri rikkumisi ei olnud, nii et politsei sekkuma ei pidanud. Küll aga eirati eile antud korraldust puu juurest lahkuda, mistõttu kutsutakse inimesed jaoskonda vestlusele. Hetkel panevad puu juures valvavad inimesed toime korrarikkumise, mille tõkestamiseks on politseil õigus lõpuks kasutada ka sundi, mida politsei on ka valmis tegema.

Haabersti hõberemmelga juures on juba kolm nädalat laagris olnud looduskaitsjad, kes on puud ööpäevaringselt valvanud. Tallinna keskkonnaamet andis puu mahavõtmiseks loa, selle jättis jõusse ka keskkonnaministeerium ja eile andis politsei looduskaitsjatele teada, et täna hommikuks tuleb puu juurest ära minna, sest remmelgat hakatakse maha võtma. Puukaitsjad lõid Facebookis aga ürituse, kus kutsusid inimesi kokku remmelgat kaitsma.

Keskkonnaaktivistid esitasid varem keskkonnaministeeriumile taotluse puu kaitse alla võtmiseks, kuid keskkonnaministeerium teatas teisipäeval, et Haabersti hõberemmelgas ei vasta nende hinnangul riikliku kaitse alla võtmise eeldustele, ja jättis raieloa kehtima. Loodusekaitsjatel endil oli plaan, kuidas remmelgas võiks hoolimata tee-ehitusest alles jääda, kuid linn ei leidnud, et seda saaks rakendada.

Eile saatsid aktivistid keskkonnaametile, keskkonnaministeeriumile, Tallinna kommunaalametile ja keskkonnainspektsioonile palveavalduse raieloa tühistamiseks. Põhjendatakse, et raieluba lubab maha võtta 795 puud, kuid praeguseks on puid maha võetud juba 1218. Raieloas on kehtestatud langetatava puu maksimum diameetriks 105 sentimeetrit, kuid hõberemmelga läbimõõt on 145 sentimeetrit. Raieluba ei luba langetada linnupesadega puid, kuid hõberemmelga otsas on linnupesa. Remmelga kaitse alla võtmiseks on allkirja andnud üle 1500 eestlase.

Eelmisel nädalal kohal käinud keskkonnainspektsioon kinnitas, et puu otsas on üks varesepesa koos pojaga ja soovitas puu mahavõtmist edasi lükata hetkeni, kui vares saab lennata ja pesast lahkuda.

Haabersti hõberemmelga kaitsele on asunud ka hulk riigikogu liikmeid. Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma liikmed Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Mart Nutt ja Rainer Vakra tegid eile pöördumise ministrite, muinsuskaitseameti ja linna poole. Nad teatasid, et Haabersti hõberemmelgas on muutunud looduslikuks pühapaigaks, mistõttu ei saa puu mahavõtmine kõne allagi tulla.

Riigikogu liige Peeter Ernits ütles eile Delfile, et Haabersti hõberemmelgas on üks Tallinna silmapaistvamaid puid ja puud on Tallinnas omaette väärtus. Ta osutas, et Tallinn liigub rohelise pealinna tiitli poole, kuid käitumine Haabersti hõberemmelgaga muudab selle taotluse absurdseks.

Puu päästmiseks on algatatud ka petitsioon, millele on allkirja andnud ligi 1400 inimest. "Pajupuul muideks rohkem hääli kui Õismäe linnaosa vanemal," märgitakse petitsiooni juures.