DELFI VIDEO JA FOTOD | Tallinna linnajuhid tutvusid tee-ehitusega. Taavi Aas: Kui Pronksi ristmik kooliajaks valmis ei saa, tuleb mõelda täiendavatele reguleerijatele

Tallinna linnapea Taavi Aas pani Gonsiori tänava töödejuhile südamele, et Pronksi ristmik saaks kindlasti 3. septembriks valmiks. Kooliaja algus toob pealinna enamgi koormust juba praegugi autodest vaevatud kesklinna teesõlmedesse. "Juhul, kui ta ei ole avatud, tuleb kindlasti mõelda täiendavatele reguleerijatele," oli Aasa mureks maksimaalse läbilaskevõime garanteerimine Pronksi tänaval.

Gonsiori tööde eest vastutav Sven Pertens lootis, et tööd tähtajaks ka valmis saavad, ent garantiisid ei andnud. "Täpset kuupäeva ei tahaks välja lubada. [Tööde] kolmas etapp eeldab ikkagi maa sisse minekut ja siin on väga palju erinevaid kommunikatsioone välja tulnud," tõdes ta. "Ma üleüldse ei liialda, kui iganädalaselt on tulnud maa seest mingeid üllatusi, mis on tinginud ümberprojekteerimisi."

Liiklusarengu mure- ja tutvusüritus jätkus tulevase Reidi tee ehituse lähistel. Fookuses polnud enam liikluse häirimise lõpetamine, vaid järgmise alustamine. "Enne, kui Gonsiori teed ei avata, me liiklust sulgema ja häirima ei hakka," selgitas ehituse eest vastutav Marek Jassik. Praegu käivad tee-ehitust ettevalmistavad tööd pinnasega mööda rannajoont ülejäänud liiklust segamata.

Millal võib oodata tee-ehituse valmimist ja millises arengujärgus praegused tegemised on, sellest juba lähemalt videos.