DELFI VIDEO ja FOTOD | Suurbritannia välisminister Boris Johnson: soovime, et eestlased jääksid Suurbritanniasse ka peale Brexitit

Täna käis Suurbritannia välisminister Boris Johnson Ülemiste City ärikeskuses küberturvalisuse konverentsil Cyber Scrum, kus vastas ka Eesti Päevalehe ajakirjanikule Lauri Tankleri küsimustele, mis puudutasid riikide vahelisi suhteid ja Suurbritannias elavaid eestlasi. Avaldame ka intervjuu eesti keeles tekstina.

Rääkisite Eesti Suurbritannia suhetest ja et seal elab 15 000 eestlast..

Ja see number kasvab.

Absoluutselt. Küsimus on, mida nad peaksid tundma nüüd, kui Brexiti läbirääkimised on läbi. Mis sõnumi te neile annaksite?

Ma tahan tahan ühe asja selgeks teha - peale Brexitit jääb Ühendkuningriik väga avatud, heldeks ja külalislahkeks. Ma olin Londoni linnapea ja need eestlased, kes meie riigis elavad, on majanduslikult aktiivsed ja paindlikud. Täna on siin Cyber Scrumi üritusel näha Eesti ja Ühendkuningriigi vahelist meeldivat sünergiat, mida me tahame tugevdada.

London on suurepärane tehnoloogia keskus, aga Eesti on mõnes asjas meist ees, näiteks on rahvaarvu kohta rohkem start-up ettevõtteid. Meil on asju, mida Eestilt õppida. Päris kindlasti ei taha me eestlasi eemale lükata.

Teie võluv peaminister küsis, kuidas me saaksime aidata taibukamad eestlased tagasi kodumaale tuua. Ma ütlesin, et me tegelikult tahame, et nad jääksid Londonisse. Seega on nüüd nagu väike võistlus.

Aga Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkimistel tundub, et mõlemad pooled nõustuvad, et ei saa lubada vabat liikumist nagu praegu. On see siis lihtsalt läbirääkimiste tasandil?

See ei saa olema nii nagu praegu. Me võtame tagasi kontrolli piiride üle. Aga tahame jääda atraktiivseks ambitsioonikatele ja talendikatele eestlastele, kes tahavad meil elada.