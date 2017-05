DELFI VIDEO JA FOTOD: Sotsiaaldemokraadid kinnitasid Rainer Vakra Tallinna linnapeakandidaadiks

Tallinna sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat on Rainer Vakra.

Vakra lubab linnapeaks saades renoveerida lasteaedasid ning tagada tasuta lasteaiatoidu kõigile Tallinna lastele.

Vakra sõnul on sotside eesmärk neil valimistel lõpetada pealinnas Keskerakonna ainuvõim, mida iseloomustavad korruptsioon ja mõttelaiskus. "Kui ärimaailmas on seadused, mis meid halbade monopolide eest kaitsevad, siis pealinnas oleme nendeks kaitsjateks meie ise," ütles Vakra pressiteate vahendusel.

Täna peetud SDE Tallinna piirkonna üldkogu kinnitas Tallinna linnapeakandidaadiks Rainer Vakra. Piirkondade esinumbrite nimed plaanitakse avalikustada lähinädalatel.

Vakra esitas täna ka kampaaniakõne, mille Delfi täismahus avaldab:

Tallinnas on käes põnevad ajad. Nädal tagasi näitas Emori küsitlus Tallinnas sotsiaaldemokraatidele kodanike seas 18-protsendilist toetust. Keskerakond on samal ajal langustrendis. Olgu see meile kõigile innustuseks ning teisalt märgiks, et seekord tuleb sügis teisiti.

Paljud on minult küsinud ja saanud selge vastuse: jah, ma olen valmis kandideerima Tallinna linnapeaks ning edu korral loobuma keskkonnakomisjoni esimehe tööst Riigikogus.

Mitmendat põlve tallinlasena olen veendunud, et linnapea amet on rohkem kui üheksast viieni töö. See on elustiil, see on suhtumine ja teadmine, et terve linn on minu koduhoov, mitte pelgalt töökoht, kuhu tullakse autoga Paidest või Põltsamaalt kell 9 ja lahkutakse kell 17.

Loe veel

Mulle on oluline, et me ei ole oma püüdlustes üksi. Ma näen ja tunnetan iga päev, kuidas Tallinna sotsiaaldemokraadid ja veel paljud inimesed on ühendanud jõu ja on valmis koos minuga pöörama Tallinnas uut lehekülge. Spordimehena ma tean, et muutused ja edu on võimalik saavutada ainult meeskonnatöös. See on meie ajalooline võimalus.

Aitäh teile kõigile senise toetuse ja panuse eest – töötame koos edasi!

Aga – kala hakkab mädanema peast. Ühe erakonna pikk ainuvõim on Tallinna arengu peatanud ja linnavõimu laisaks muutnud.

Ükspuha, millist kivi selles sumbunud tiigis liigutad, siis alati tuleb selle alt paha haisu. Ma ei hakka peatuma Tallinna prügimajandusel, kus valitseb totaalne kaos ja peataolek. Ärme räägi täna autoromudest, mis risustavad linnapilti. Ei tasu kõnelda isegi korruptsioonist Tallinna linnaplaneerimises ega sellest, et pealinna volikogu juhib isik, kes on parasjagu altkäemaksu andmise süüdistusega kohtu all.

See pole meile uudiseks, oleme energilise opositsioonijõuna sellele pidevalt tähelepanu juhtinud ja juba praegu me näeme, kuidas sotsiaaldemokraadid suudavad tõugata ainuvalitsevat linnavõimu otsustama.

Hurjutasime Keskerakonda selle eest, et linna domeenid ja kaubamärgid on Keskerakonna omandis. Nad tagastavad need.

Hakkasime rääkima romudest, mis rikuvad linnapilti. Selle peale läksid ka Lasnamäe ning Haabersti linnaosavanemad romude vastu võitlusse.

Nõudsime juba mitu kuud tagasi, et abilinnapeaga seotud prügifirmaga BWM OÜ -ga on vaja kõik lepingud kohe lõpetada. Nüüd see nii juhtuski.

See kõik näitab veelkord, et meil on juba täna jõudu ja kaalu, et seista uue Tallinna ja tallinlaste eest.

Nüüd on aeg koos teiega asuda tööle, et tõugata minevikku läppunud võimumonopol ja visata kolhoositallid mustusest puhtaks.

Meile on ikka ette heidetud liigset jutustamist. Asjata. Toon siin välja mõned konkreetsed asjad, mida oleme viimasel ajal valitsuses ära teinud pealinlaste elu parandamiseks:

lõpetasime riigi ja pealinna vastasseisu, mille tulemusena teeme korda Kalevi staadion ja renoveerime Tallinna Linnahalli:

eraldame 215 miljonit eurot ravijärjekordade lühendamiseks;

anname aastas 15 miljonit eurot, et tagada igale lapse pääs sobivasse huviringi või trenni, millest pealinnale ligi miljon eurot;

tõstame lastetoetusi, et kolme-lapselised pered saavad kuus 500 eurot;

panustame kohalikke omavalitsusi jäätmejaamade arengusse, Tallinn saab selleks aastas 650 000 eurot;

maksame sel sügisel üksi elavale eakale toetust 115 eurot;

ja loomulikult suured renoveerimisprojektid – Haabersti ristmik 19,6 miljonit, lennujaama laienemine 70 miljonit…

Need on vaid üksikud näited riigi ja pealinna koostööst.

Nüüd aga räägime meie kodulinnast.

Mis on meie, sotsiaaldemokraatide põhiline fookus nendel valimistel?

Loomulikult meie lapsed. Tallinna lasteaedadest vajab renoveerimist lausa 80 maja, mis on ligi kaks kolmandikku kõigist lasteaedadest. Sotsiaaldemokraatide peamine eesmärk ja lubadus nende valimistel on kõik need lasteaiad järgmise nelja aasta jooksul korda teha. Aga mitte ainult seda. Lisaks ilusatele majadele peab lastel ka kõht täis olema ning see toit peab olema tervislik. Et ükski laps ei jääks lasteaias söömata, tagame tasuta lasteaiatoidu kõigile Tallinna lastele.

Edasi. Oleme juba käivitanud programmi varajaseks keeleõppeks lasteaedades. Me usume, et iga lasteaias õpitud lisakeel tõstab laste konkurentsivõimet nende tulevases elus. Mul on hea meel, et Reformierakond on selles asjas meie paati hüpanud. Eesti keele omandamine vene lasteaedades on meie jaoks iseenesest mõistetav.

Meie plaanid on sellest aga kaugel ees – soovime investeerida lastesse, andes kõigile lastele rohkem kui ühe keele!

Linnakodanik peab tundma, et tema ongi linn, et ei ole veelahet ega mingit müstilist ametkondlikku monstrumit nimega linnavalitsus. Linnaosad, asumiseltsid, kodanikeühendused, uued ideed – need peavad saama Tallinna linna uueks võimuharuks. Anname kodanikele võimaluse ise arendada oma linna.

Sotsiaaldemokraatide soov on anda rohkem võimu Tallinna linnaosadele ning tuua sisse kaasava eelarve põhimõte, nagu tehakse paljudes teistes innovaatilistes linnades. Meie kindel seisukoht on, et halduskogu peab valima linnaosa vanema.

Tallinn peab saama sumbunud tiigist elujõuliseks jõeks, mis voolab sinna, kuhu linnaelanikud ise seda juhivad.

Tallinn on pika ning rikka ajalooga linn, mille üle tunneb uhkust kogu Eesti. Mina linnapeana kindlasti ei kavatse loobuda sellest, mis on hästi tehtud. Nii nagu kellelgi ei tuleks pähe minna vanalinna müüride kallale, ei loobu sotsid tasuta ühistranspordist ning muudest algatustest, mis on kaasa aidanud Tallinna arengule ja meie kogukonna edenemisele.

Meist mitte kaugel asuv Norra pealinn Oslo on võtnud eesmärgiks teha kesklinn 2019. aastaks autovabaks. See tulevikku vaatav otsus puudutab seal ligikaudu 350 000 autoomanikku. Minu küsimus teile on – miks ei võiks Tallinn plaanida midagi sarnast?

Miks ei võiks meie kesklinn olla ala, kus eesõigus on jalakäijatel ning jalgratturitel ning alles siis mootoriga transpordil?

Meil on meeletu potentsiaal kujundada oma linn senisest oluliselt rohelisemaks ja puhtamaks. Näiteks teeme puhta joogivee tasuta kättesaadavaks kõikides avalikes parkides ning tihedama käidavusega tänavatel, paigaldades selleks linnaruumi vastavad joogikraanid.

Tallinn on kuulus oma spordi- ja rahvaspordiürituste poolest. Meil toimub suuri üldrahvalikke rahvaspordiüritusi, olgu need siis sügisjooks, kepikõnd või ajaloomatkad koos Jaak Juskega :)

Kuid sellest on veel vähe – meil on vaja saada Tallinna noored liikuma. Selleks on vaja rikastada noorte võimalusi kooli ajal ning pärast kooli spordiga tegelemiseks. Minu sihiks linnapeana on, et Tallinn oleks Euroopa spordipealinn aastal 2022. See on suur ja ambitsioonikas väljakutse, kuid teiega koos me saame sellega hakkama.

Ja lõpetan pöördumisega noorte poole. Tallinn on noortelinn, edumeelsete mõtete linn. Tallinn on linn, kus sündis Skype, Transferwise, e-valitsus ning omal ajal maailma kõige kõrgem hoone – Oleviste kirik. Meil tuleb hoida joont, et Tallinn oleks edumeelne, uuenduslik ning innovatiivne linn, mis on eeskujuks Läänemere maadest kaugemalgi.

Nendel valimistel saate esmakordselt valida teie, 16- ja 17-aastased tallinlased. Teie elujaatavad mõtted on see, mis annab Tallinnale hoogu, sära ja nooruslikku indu. Me ei ehita järjekordseid müüre, vaid avatud ja tulevikku vaatavat Euroopa riigi pealinna.

Teie toel – pealinna uus põlvkond – me tuleme ja loome Tallinna uueks!

Teie toel – kõik edumeelsed inimesed – me lõpetame selle umbse võimumonopoli ning paneme tallinlastena Tallinna juhtimisel käed külge!