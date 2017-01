DELFI VIDEO JA FOTOD: Reformierakonna esimeheks pürgiv Pevkur selgitab kuuldusi ähvardavast äiast ja probleemidest kampaaniakirjade levitamisel

Reformierakonna esimehe valimiste eel õhus olevatest pingetest annavad aimu viimaste päevade sündmused: esmalt kirjeldas Haapsalu linnapea Urmas Sukles meediale probleeme Reformierakonna meililistidega, seejärel tõi Kristjan Kõljalg päevavalgele nädalatetaguse juhtumi Pevkuri äiaga. Erakonna esimeheks pürgiv Hanno Pevkur selgitab tekkinud kuuldusi lähemalt.

Pevkuri toetaja, Haapsalu linnapea Urmas Sukles tõi selle nädala alguses avalikkuse ette probleemid Reformierakonna meililistides, mis jätasid edastamata tema üleskutsed toetada Hanno Pevkurit ning erakonna juhatuse liikmetena Siim Kallast, Andrei Korobeinikut, Rait Pihelgast ja Mart Võrklaeva.

Seepeale avalikustas reformierakondlane, Kristen Michali toetaja Kristjan Kõljalg, et Hanno Pevkuri äi Jaan Arvola olla teda ja Kristen Michalit telefoni teel ähvardanud.

"Mulle tundub, et ämmade ja äiadega on pidevalt mingisugune mure. Mina küsisin oma äia käest, kas ta on helistanud. Jah, ta on helistanud, aga mingisugust ähvardust loomulikult seal tema sõnade kohaselt loomulikult ei ole ja ma täiesti usun seda. See ei ole tema loomuses, et kuidagi kedagi ähvardada," selgitas Hanno Pevkur.

Pevkuri sõnul oli ta koos Kristen Michaliga Järvamaal poolteist nädalat tagasi erakonnakaaslastega kohtumas. "Siis oli Kristjan Kõljalal võimalus minu käest ka otse sellist asja küsida. Seal mingisugust muret ei olnud," märkis Pevkur.

Taolise info avalikustamist põhjendab Pevkur üha lähenevate erakonna esimehe valimistega. "Ja eks erinevad pooled on järelikult meediasse saatnud erinevat infot ja ega see loomulikult kuskilt niisama ei tule," sõnas Pevkur.

Küsimusele, kas Reformierakonna meililistidesse on võimalik kirju saata või mitte, vastas Pevkur, et sinna kõik paraku kirjutada ei saa. "Meililistidega oli küll see mure, et ei saanud sinna kõik kirjutada. See oli kontoripoolne otsus. Ma ei tea, kas tänaseks on olukord muutunud või mitte. Minu jaoks see ei oma isegi tähtsust. Valimised on praegu elektroonilisel kujul lõpusirgel, laupäeval on üldkogu ja pärast seda selgub siis erakonna esimees," kommenteeris Pevkur.

"Mina teen tööd nendes tingimustes, mis mul on võimalik," märkis Pevkur.

Mismoodi kirjeldab Pevkur aga Kristen Michali kilekotiraha ja valge kampsuni skandaali pilavat mängu, vaata lähemalt videost!

Täna õhtul kogunesid laupäevase Reformierakonna üldkogu eel erakonna esimeheks pürgivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur Tallinna piirkonna liikmete ette, et vastata nende küsimustele ning debateerida. Ajakirjanikke debatile ei lubatud.

Reformierakonna üldkogu ja esimehe valimine toimub 7. jaanuaril, partei siseveebis toimub hääletus 2.-5. jaanuarini.