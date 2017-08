DELFI VIDEO JA FOTOD | Rainer Vakra: kui me julgeme rääkida Helsingi-Tallinna tunnelist, on arusaamatu, miks ei ole tehtav trammitee Lasnamäele või Järvele

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra läheb kohalikele valimistele vastu lubadusega rajada trammitee Lasnamäele, Nõmmele, Haaberstisse ja Mustamäele. Samuti on kavas lasteaiad korda teha ja linna meediaimpeerium laiali lüüa.

Tänasel Tallinna valimislubaduste tutvustamisel kinnitas sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Rainer Vakra sotside soovi, et Tallinn oleks jätkuvalt euroopalik, avatud ja pidevalt arenev pealinn, et me ehitaks siin müüre, vaid püüdleks selle poole, et siia tuleks elanikke juurde nii teistest Euroopa Liidu pealinnadest kui ka seda, et keegi Tallinnast ära minna ei sooviks, et inimesed sooviksid oma lapsi ja tulevikku siduda just pealinnaga.

Trammitee Nõmmele, Haaberstisse ja Lasnamäele

Teiseks kavatseb Vakra anda rohelise pealinna tiitlile sisu. “See tähendab seda, et loome korralikud rohealad igast pealinna kodust vähemalt 300 meetri kaugusele. Kui me räägime ühistranspordist, siis tõepoolest panustame elektritranspordi ja trammi arengusse, olgu see trammiühendus Kesklinn-Nõmme, Kesklinn-Lasnamäe või Kesklinn-Haabersti, Mustamäe suunal. Me peame aru saama, et kui me soovime eestlased maasturist välja saada, siis lisaks sellele, et ühistransport on tasuta, tuleb tõsta selle kvaliteeti, vaadata üle marsruudid ja — mis kõige kõige olulisem — tagada seal ka turvalisus,” sõnas Vakra.

“Kui me julgeme rääkida Helsingi-Tallinna tunnelist, siis jääb minu meelest täiesti arusaamatuks, kuidas keegi saab öelda, et ei ole tehtav trammitee pikendus Tondilt Järveni või mööda maad samamoodi Lasnamäeni. See on tehtav,” oli sotside linnapeakandidaat kindel. Trammitee kilomeeter maksab erinevatel hinnangutel 1-4 miljonit eurot.

"Kui me räägime linnaeelarvest, mis on 700 miljonit eurot aastas, siis igaüks võib teha arvutuse, kui palju tegelikkuses on võimalik teha," lausus Vakra ja lisas, et on näinud arvutusi, et korruptsiooni tõttu läheb eelarvest kaotsi kuni 100 miljonit eurot aastas. "See on umbes 100 trammi kilomeetrit, mis läheb aastas kaotsi, nii et ma loodan koostööd Helve Särgavaga, kes on täielik oma ala professionaal, just selles osas, mis puudutab linnajuhtimise kvaliteeti, korruptsiooni väljajuurimist. Me suudame sinna piduri peale tõmmata ja ka neid ressursse kasutada. Tallinn on väga rikas linn, täna selgelt kogu Eesti kõige suurema tulubaasiga omavalitsus, kus lihtsalt otsustuse ja visiooni puudulikkuse tõttu jäävad väga paljud asjad tegemata."

Lapsed ja lasteaiad

“Kolmas punkt on meie tulevik ehk lapsed ja lasteaiad. Kui me vaatame täna seda majade baasi, siis 120st Tallinna lasteaiast 80 vajab hädasti remonti,” leidis Vakra ja lisas, et põhikoolile ja gümnaasiumile sarnaselt peaks ka lasteaedades pakutama tasuta tervislikku toitu.

Vakra lubab Tallinna noortele tasuta huvialaringi kõrval ehitada ka suure rulapargi. “On täiesti uskumatu, et seda pealinnas siiamaani pole tehtud, kuigi sellest on aastaid räägitud."

Lipo ja ühistupank plaanitakse sulgeda, TTV-sse maksumaksja raha ei kulutata

Vakral on kavas päeva pealt lõpetada Tallinna pilootprojektid. "Olgu selleks miljoneid neelanud Tallinna ühistupank, Linnapood (Lipo), kus makstakse raha peale, ja loomulikult selle meediaimpeeriumi me sõna otseses mõttes laiali lööme ja Tallinna Televisiooni (TTV) ühtegi maksumaksja eurosenti ei pane.

