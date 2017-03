President Kersti Kaljulaid sõidab täna visiidile Soome. Kuna aga tuul on tugev ja lained kõrgel, siis on reisimine üsna ebameeldiv. Paljud muutusid õõtsuva laeva tõttu näost kaameks.

Piltideltki on näha, et reisijatel tuli kogu aeg kusagilt kinni hoida, et tasakaal säilitada.