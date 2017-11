DELFI VIDEO ja FOTOD | President Kaljulaid käis koos pojaga vabaõhumuuseumis ajaloolist kaltsuvaipa kudumas

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis täna oma panuse Eesti Vabariigi 100. juubeliks valmivasse ajaloolise kaltsuvaiba kudumisse. Eesti Vabaõhumuuseumisse võttis ta kaasa ka oma poja.

Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis joodi ka teed ja maitsti karaskit. Kõigil soovijatel oli võimalus kududa end ajalukku ja teha triibud värvilisse kaltsuvaipa.

Üleskutse "Koome Eesti rahva ajalukku" algas aprilli keskpaigas ning lõppeb 2018. aasta veebruaris, mil Eesti inimeste ühistööna valminud ajalooline kaltsuvaip kingitakse Vabariigi Presidendi Kantseleile. Vaibas kajastuvad kõik 107 Eesti kihelkonda ning selle tegemist nõustavad Eesti tuntud vaibameistrid Anu Raud ja Ene Pars.

Vaip valmib Eesti Vabaõhumuuseumi algatusel ja toetusel. Vaiba autoriks on igaüks, kes on sellele kasvõi ühe triibu lisanud. Teadaolevalt on tegemist esimese sellelaadse käsitööga, mille valmimisse kaasatakse kõik huvilised üle Eesti. Sümboolselt saja meetri pikkuseks kavandatud vaibas tuuakse värvide ja mustrikombinatsioonidega esile kõik Eesti 107 kihelkonda.

Praeguseks on 100 meetrisest vaibast kootud 90 meetrit ning seda on käinud kudumas juba üle 5000 inimese. Kihelkondadest on puudu veel vaid Saarde, Vormsi, Tõstamaa, Kihnu, Simuna, Viru-Jaagupi, Viru-Nigula, Väike-Maarja, Vaivara, Sangaste, Urvaste, Setomaa, Võhnu ja Äksi.