DELFI VIDEO ja FOTOD: Põhja-Tallinnas torkavad kenas elurajoonis silma prügisse uppuvad garaažiboksid

Põhja-Tallinnas Laevastiku tänaval asuvad garaažiboksid, mis on paksult prügi alla mattunud. Paraku kipuvad sinna sodi sisse mängima minema ka lapsed, mis pole loomulikult turvaline. Kohalikud on ärritunud ja esitanud korduvalt kaebuseid, kuid seni pole keegi midagi ette võtnud.

„Ühes graažiboksis on poolpõlenud auto,” märkis risustatud garaažikompleksist tüdinud kohalik. „Lapsed mängivad nii autos kui ka kogu selle rämpsu keskel. Esiteks on see kole ja teiseks ka ohtlik,” rõhutas ta.

Laevastiku tänava prügimäelaadse garaažikompleksiga seoses on kohalikud elanikud korduvalt pöördunud Tallinna munitsipaalpolitsei ameti poole. „Meie huviorbiidis on garaažikompleks olnud umbes 1,5 aastat. Kahjuks puudus varem juriidiline selgus, kellele kinnitu kuulub. Ilmselt kuulus see kunagi garaažiühistule,” ütles Delfile mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Möödunud aasta veebruaris anti garaažiboksid aga Põhja-Tallinna valitsuse bilanssi. Prügi koristamine on maaomaniku töö, mille tegemist nõuab ka heakorra eeskiri. Paraku pole ka linnaosa kinnistut ära koristanud, kuigi mupo on selle vajalikkust linnaosale korduvalt meelde tuletanud. Selleks saadeti ametlik teavituskiri ka Põhja-Tallinna vanemale Raimond Kaljulaiule.

Kuna aga ka seejärel kinnistut koristama ei asutud, tegi mupo juhataja asetäitja Aivar Toompere Kaljulaiule detsembri lõpus uue pöördumise. „[Toompere] sai vastuse koos lubadusega jaanuari alguseks olukord lahendada. Tänase päeva seisuga on pilt selline, nagu fotodelt näha — kinnistu on risustatud ja elanikud pöörduvad endiselt kaebustega mupo poole,” nentis Hunt.

Põhja-Tallinna pressiesindaja Maksim Rogalski ütles Delfile, et linnaosal pole garaažikompleksi koristamiseks piisavalt raha. Peremehetuteks tunnistatud garaažid tulid tema sõnul Põhja-Tallinna valitsuse bilanssi vallasvarana möödunud aasta kevadel. „Üsna hiljuti,” sõnas ta.

Kuna raha kompleksi koristamiseks ei ole, siis tehti linnavaraametile ettepanek hooned kas lammutada või müüa. Linnavaraamet oli kinnistu müümisega nõus, kuid selleks tuli kõigepealt hoonetealune maa registrisse kanda ja seda tehti möödunud aasta detsembri alguses. „Nüüd saab alustada objekti müügiprotsessiga,” sõnas Rogalski ja märkis, et see tähendab objekti hindamist ja seejärel enampakkumist.

„Nüüdseks linnavaraamet on algatanud menetluse kinnistu võõrandmiseks avalikul kirjalikul enampakkumisel. Tellitud on eksperthinnang enampakkumise alghinna määramiseks,” lisas Rogalski hiljem. Ta sõnas ka, et linnavaraamet korraldab kompleksi puhastamise prügist. „Tööd teostatakse hiljemalt jaanuari lõpuks.”

Rogalski kinnitas, et garaažidevahelisele alale suletakse ligipääs jaanuari jooksul — kuigi mupole anti lubadus, et seda tehakse jaanuari alguseks — ja aasta esimestel kuudel on plaanis objekt müüa.

Kompleksiga kokku kuulub ka veetorn, mis on aga muinsuskaitse all. „See omakorda raskendab seda protsessi,” lisas Rogalski. Veetorni kõrval asub väike kuur, kuhu on samuti prügi veetud. Hoone uksed ja aknad on suletud, nii et sinna võõrad ligi ei pääse. „Selle kuuri kohta võtame pakkumised ja lammutame esimesel võimalusel,” sõnas Rogalski, kinnitades, et mälestiseks tunnistatud veetorn jääb alles.