DELFI VIDEO JA FOTOD | Peaminister Ratas: kasutan alarmsõidu õigust nii vähe kui võimalik

Paar nädalat tagasi ametiautoga õnnetusse sattunud peaminister Jüri Ratas kinnitas, et tema andis julgestuspolitseinikule korralduse alarmsõitu teha ning see oli sel hetkel õigustatud.

Peaministri sõnul on tal olnud aega 25. oktoobril Tallinna kesklinnas ametiautoga juhtunud liiklusõnnetuse üle järele mõelda. “Jumal tänatud, et seal ei olnud jalakäijaid, kes saanuks viga. Jumal tänatud, et seal ei olnud neid, kelle tervis kannatada oleks saanud,” ütles Ratas.

Ratas märkis, et kõrvalteelt peateele sõites tuleb vaadata kas “Anna teed” märki, lähtuda parema käe reeglist või valgusfooridest. "Antud juhul sõitis juht kõrvalteelt peateele ja ei vaadanud piisavalt liiklust."

Oma autojuhile Ratasel etteheiteid pole. "Ma arvan, et ta käitus väga professionaalselt, hoides ära, et seal oleks toimunud teiste inimeste või liiklejatega õnnetusi, ja sellel murdosa sekundil suutis minu meelest ka natuke vasakule poole keerata, et see õnnetus oleks võimalikult väike."

Valitsusjuht kinnitas, et konkreetne sõit oli õigustatud ja tema andis korralduse alarmsõitu teha, kuna tal oli vaja Tallinna tehnikaülikoolist kiiremini kesklinna jõuda. "See oli õigustatud, sest see võimalus peaministril on. Seda tuleb kasutada nii vähe kui võimalik ja sellest ma lähtun."

Üheksa aastat peaminister olnud Andrus Ansip ütles täna Delfile, et tema kasutas alarmsõidu õigust oma ametisoleku aja jooksul vaid ühe korra. Ratas plaanib ka edaspidi alarmsõidu õigust kasutada. "Vajadusel tuleb seda kasutada. Nagu ma ütlesin - nii vähe kui võimalik. Ma ei loe tõesti, kui palju üks või teine peaminister on seda õigust kasutanud."

25. oktoobri õhtul toimus liiklusõnnetus Tallinnas Draamateatri juures, kui Pärnu maanteel liikunud PPA sõidukile Audi A8 sõitis külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele keeranud sõiduauto Mercedes.

Pärnu maanteel liikunud Audi näoli oli tegemist PPA isikukaitsemeeskonna autoga, milles viibis peaminister.