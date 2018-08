DELFI VIDEO JA FOTOD | Noori vähem kui turvamehi ja ministreid: Ratas, Reinsalu ja Anvelt tutvusid olukorraga teismelistest tühjaks valgunud Kanuti aias

Linnahalli katusel valitses rahu ja vaikus, kui välja arvata mõned Tallinna vaadet nautima tulnud turistid ja paar viisakalt käitunud noort, kes katusel pikniku pidasid. Siiski tõmbas endale tähelepanu teismeliste salk, kes ministritele treppidel vastu tulid. "Kus väljaandest te olete, tehke pilti!" hõikusid noored, kes kiirelt midagi seljakotti pakkisid. Veel enne treppide taha kadumist viskasid julgemad poisid tüdrukute kihina saatel politseile keskmist sõrme.

Linnahalli katusel ootas värvikat seltskonda ees rahulik õhtu, justiitsminister arutas veel, et tänaseks olevat ilmateade vihma näidanud, kuid taevas oli selge. Kui linnahalli katusel valitses kord ning vaikus, suunduti edasi.

Ministrid-politseinikud-ajakirjanikud sõitsid ühises joones Musumäele. Niipea kui politsei piirilt läinud, hakkas sõrmekangelasi puude tagant välja imbuma - noori tuli järsku igast suunast, kes tegi suitsu, kellel käes pudel. Näis, nagu kõik Kanuti aiast välja aetud noored tulid Linnahalli katusele.

Noored olid kõik viisakalt riides ning võõrastega tüli ei norinud, kuigi olid silmnähtavalt alaealised. Ju nauditi veel viimaseid õhtuid enne kooli.

Ringkäik jõudis oma viimase punktini, Musumäele. Ministrid leidsid tegevust, minnes äratama pingil magavat kodutut. Prefekt seletas innukalt, kuidas mees jalule aetakse ning koju toimetatakse. Politsei püüdis kinni ka kaks täisealist alkoholitarbijat - õllepudel käes, napilt üle 18 eluaasta. Siiski siin võidutses mõistus, noormeestel lasti minna, prefekt teatas, et kui nad kedagi ei häiri ning muidu kombekalt käituvad, on parajaks karistuseks korralekutsumine. Jaani kutsus seda "Tartu kaasuseks", mis tudengilinnast hästi tuttav on - viisakale tipsutamisele pigistatakse silm kinni.

Samal ajal kui ministrid pingil silma looja lasknud päevinäinud madrusega tegelesid, puhus Delfi reporter juttu pisut kaugemal suitsetava ning rumm-koolat joonud alaealiste kambaga. 16-aastane Julia rääkis, et ta tunneb neid peksjaid küll, keda otsitakse. Muidu meeldib ka Juliale oma sõpradega Kanuti aias istuda, kuid kõik olid kuulnud, et seal tüdrukud jõid ja turvamehed saadeti. "Kuulsin, et 13-aastased jõid Viru Valget, mina ikka alustasin natukene hiljem," nentis Julia.

Ministrite ja politsei ühine ringkäik Foto: Ilmar Saabas

Julia ja tema sõbranna. Tüdrukud viskasid konid eemale ning sõid küpsiseid, poisid, kes enne pudelit jagasid, seisid kaugemal

Tüdrukult uurides, kas Musumägi on noortele igaõhtune sihtkoht, vastas tüdruk jaatavalt. Ka kooli ajal saadakse Musumäel kokku, isegi kellaaeg on paika pandud - kell viis hakkab kogunemine pihta. "Kui külmaks läheb, siis lähme kellegi juurde," sõnas Julia.

Oma pätipoisist endise poiss-sõbra kaudu kampa pääsenud Julia sõnul tuleb noorte seas ka kaklusi ette, kuid politseiga pahandusi nad ei taha.

Korteež pani pillid kokku. Ministrid viidi parklasse, kuhu nad autod jätsid, politseinikud said naasta oma töö juurde ilma vilkuvate kaamerateta ning ajakirjanikud naasesid toimetustesse. Õppetund oli juba enne jalutuskäigu algust teada: üksikud vägivallatsevad ninamehed, kes on probleemi juureks, ei oodanud ministreid ülesrivistatuna vanalinna müüride varjus. Ministrid käisid hirmutamas tavalisi noori, neid kes head ilma nautisid.