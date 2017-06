DELFI VIDEO JA FOTOD | Mupo pidas kinni Tallinna linnavalitsuse ette tulnud Prügi-Uberi mehed

Nõmmekatest Prügi-Uberi aktivistid Elmo Ant ja Tiit Kruusalu tõid täna Tallinna linnavalitsuse ette prügi.

Mupo pidas mehed kinni ning sündmuskohale saabus olukorda lahendama ka politsei.

Korralagedus Tallinna prügimajanduses on meestel harjad niivõrd punaseks ajanud, et eilses Eesti Päevalehes ilmunud loos lubasid mehed, et toimetavad Nõmme elanike prügi linnavalitsuse ette. "Nõmme elanikele tasuta, teenus toimib ühiskondlikel alustel," kirjeldasid mehed.