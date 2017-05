DELFI VIDEO JA FOTOD: Michal jääb lubadustele kindlaks: linnapeaks saades muudab kõik koolid eestikeelseks ja paneb TTV kinni

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal soovib linnapeaks saades kindlasti panna kinni Tallinna TV ja Ühistupanga, muuta venekeelsed koolid eestikeelseks ja parandada ühistransporti.

Kristen Michal on sõna võtnud teemal, et venekeelsed koolid peaksid muutuma eestikeelseteks. Ta leiab, et eesti keele õpet tuleks alustada lasteaiast. Michal rõhutab, et hetkel toimuks see muutus pigem lastele, kes lähevad praegu lasteaaeda ja alles tulevikus üritavad nad kõik koolid täiesti eestikeelseks muuta.

"Vene valijate seas üle 70 protsendi nõustub, et peaks algama eesti keelne haridus lasteaiast," selgitas Michal.

Juba varem on Michal öelnud, et pannakse kinni Ühistupank ja Tallinna Televisioon. Ka täna kinnitas Michal seda väidet: "Tallina TV pannakse kinni, toimetuses kustutatakse valgus." Ta lisab, et sama juhtub ka Ühistupangaga ja kutsus seda "ebaõnnestunud eksperimendiks".

Kui eelnevalt pole Michal ühistransporti kohta midagi konkreetset öelnud, siis täna kinnitas ta, et Tallinna ühistransport jääb sellisel kujul nagu see on.

"Me tahame lisada moodsaid trammiliine Lasnamäe, Pirita ja Mustamäe suunale," rääkis Michal ühistranspordi uuendustest.

Veel nimetas Michal ära Tallinn-Helsingi tunneli, investeeringud teedesse ja ütles, et kindlasti tuleb rohkem hoolida lastega peredest ja eakatest inimestest.