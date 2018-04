DELFI VIDEO JA FOTOD | Marju Lauristin: mul on tunne, et esimeseks maiks on uus tervise- ja tööminister paigas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatuse liikme Marju Lauristini sõnul tänasel partei juhatuse koosolekul tervise- ja tööministri kandidaadi üle aru ei peetud.

"Esimees informeeris, tema tegeleb sellega ja ütleb teile, kui ta näeb, et on õige aeg ütelda, mismoodi see laheneb. Täna oli strateegiline erakonna arengu arutelu," ütles Lauristin Delfile.

Küsimusele, millal võiks esimees Jevgeni Ossinovski uue tervise- ja tööministri nime välja käia, vastas Lauristin, et tema seda ei otsusta. "Mul on tunne, et esimeseks maiks on ta paigas."

Tänasel umbes neljatunniseks veninud juhatuse koosolekul arutati Lauristini kinnitusel seda, kuidasmoodi erakond edasi läheb. "Arutati väga konstruktiivselt nii seda, mis on olnud meie seniste reitingutega seotud probleemide põhjus, kui ka seda, mismoodi edasi minna nii, et olla valimisteks konkurentsivõimeline," selgitas Lauristin.

Lauristini sõnul arutleti täna ka probleemi üle, et riik on muutunud inimeste suhtes liiga õpetavaks. "Küsimus on üldisemalt selles, et inimesed tunnevad, et riigimasin hakkab neist üle sõitma. Eesti inimene üldiselt on võimu suhtes väga kriitiline ja inimestele on omane lühike võimudistants. Me arutasime ka seda, mismoodi seda saaks parandada," rääkis Lauristin.