DELFI VIDEO ja FOTOD | Linnahalli maalingute autorid tahavad projektiga lõpuni minna

Projekti eestvedaja Märt Sults ja peakunstnik Silver Seeblum selgitavad, et linnahalli maalingutel on taga sügav mõte ja see ilustab linnapilti. Muinsuskaitseameti keeldu peavad nad aga mõistetamatuks.

Kunstnik Silver Seeblumi sõnul on linnahaali maalimine olnud mõtteis juba ammu. "Paljud on küsinud, miks ma siia midagi maalinud pole," räägib Seeblum.

Maalingutel on Seeblumi kinnitusel ka patriootlik ja kodumaine tagamõte. "Siin on talutemaatikat ja ka looduse teemat. Tahame tuua linna loodusele lähemale," kirjeldab ta.

Muinsuskaitseameti väitel on maalingud ebaseaduslikud. Ei Seeblum ega Sults seda ei mõista. "See on lageraie, mida riik igal pool harrastab," räägib Seeblum. "See on tüli riigi ja linna vahel, mis on linnahalli sellisesse seisu viinud. Kui ma siin maalin, siis leian pidevalt süstlaid." Linnahalli maalingutega katmine hoiab aga tema väitel narkomaane eemal.

"Väga õige on see lageraie mõiste sisse tuua," lisab Sults. Ta märgib, et vajadusel maalingud eemaldatakse, kuid tähelepanu on linnahallile tõmmatud ja sellega on ka mõnes mõttes projekti eesmärk täidetud. Projektiga tahaks aga nii Seeblum kui ka Sults lõpuni minna.