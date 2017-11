DELFI VIDEO ja FOTOD | Keskerakond jagas võimupositsioone: Mihhail Kõlvartist saab volikogu esimees, linnajuhtimisse kaasatakse ka rohelised

Keskerakonna Tallinna nõukogu pani täna paika, kes võiks olla kandidaadid linna juhtivatele kohtadele. Pole ilmselt üllatav, et volikogu esimeheks saab Mihhail Kõlvart, küll aga tõik, et linna hakatakse valitsema koos rohelistega. Viimased ei ületanud Tallinnas isegi valimiskünnist.

Valimiste järel näis kindel, et kui üldse, siis kaasab Keskerakond linnajuhtimisse sotsid, ent kõnelused takerdusid. Meediast käis läbi, et ilmselt seetõttu, et Mihhail Kõlvart nõudis endale linnavolikogu esimehe ametikohta.

Täna õhtul sai selgeks, et just tema Keskerakonna poolt kandidaadiks esitatakse. Jüri Ratase sõnul on Mihhail Kõlvart Tallinna Linnavalitsuses paistnud silma oma töökuse ja tasakaalukusega, mida tunnustasid ka linnaelanikud, kes andsid talle valimistel väga tugeva mandaadi. "Ma olen kindel, et Mihhail Kõlvart juhib Tallinna Linnavolikogu endale omasel lugupidaval viisil. Tema roll on leida erimeelsuste asemel ühisosa ning vajadusel lepitada erinevaid poliitilisi ambitsioone," rõhutas Ratas.

Linnapeakandidaadiks nimetas Keskerakonna Tallinna nõukogu Taavi Aasa, kelle puhul tõi Ratas välja aastatepikkuse töö linnaelanike heaks abilinnapea ning tegevlinnapeana.

Volikogu aseesimehe kandidaadiks nimetati varasemalt Keskerakonna volikogu fraktsiooni juhtinud kogenud poliitik Toivo Tootsen. Ratas selgitas, et Tootsen on endise ajakirjanikuna harjunud otsima tõde ja õiglust ning need omadused on väga olulised igale poliitikule.

Lisaks toetas Tallinna Nõukogu ettepanekut valida Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimeeste kohale Toivo Tootsen, Margarita Tšernogorova, Leonid Mihhailov ja Tiit Terik.

Rohelised said koalitsiooni hoolimata napist häältesaagist

Mõneti üllatuslikult annab Keskerakond ühe abilinnapea koha rohelistele, kes ei pääsenud isegi volikokku. Keskerakond saatis ka pressiteate, kus öeldud, et partei Tallinna piirkondade nõukogu otsustas toetada koalitsioonilepingu allkirjastamist erakonna Eestimaa Rohelistega.

Rohelised said valimistel Tallinnas 4621 häält, mis oli 2,39 protsenti kõigist antud häältest. Selle tulemusega nad valimiskünnist ei ületanud.

Taavi Aas sõnas, et Keskerakond ja Eestimaa Rohelised jagavad mõlemad inimkeskset, sotsiaalset ja hoolivat maailmavaadet. "Rohelisest abilinnapea Tallinna linnavalitsuse laua taga aitab veelgi tugevdada keskkonnaalast mõtlemist Tallinna linna juhtimisel, aidates meil liikuda rohelisema linna suunas, mis ühel hetkel võiks saada Euroopa Roheliseks Pealinnaks," sõnas Aas. Aas osutas, et rohelistel pole küll Tallinna volikogus esindatust, kuid olukorras, kus Keskerakonnal on enamus, on värskete ideede lisamine linnajuhtimisse kahtlemata oluline.

Eestimaa Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova kommenteeris, et tal on väga hea meel näha, et koalitsioonilepingusse on sisse kirjutatud nende jaoks äärmiselt olulised keskkonnaalased punktid, nagu Tallinna viimine pestitsiidivabade linnade kaardile, uute ehitiste rajamisel lokaalsete taastuvenergia lahenduste kasutamine, erivajadustega inimestega arvestamine ja palju muud.