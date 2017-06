DELFI VIDEO JA FOTOD | IRL-i ministriportfellide ümberjagamine: valitsusse saavad Luik, Kiisler ja Tõniste

Täna hommikul kogunenud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eestseisus kiitis heaks erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri ettepaneku vahetada valitsuses välja kolm ministrit. Uuteks valitsuse liikmeteks on välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik, Siim-Valmar Kiisler ja Toomas Tõniste.

Pärast 13. maid, kui IRL sai endale uue esimehe Helir-Valdor Seederi, räägiti võimalikest vangerdustest ministrikohtadega. Eile avalikustas IRL-i riigikogu fraktsiooni liige Einar Vallbaum ajakirjanikele, et senine keskkonnaminister Marko Pomerants asendatakse Siim-Valmar Kiisleriga, rahandusminister Sven Sester Toomas Tõnistega ja kaitseminister Margus Tsahkna Jüri Luigega. Seeder jääb riigikogusse ja hakkab fraktsiooni juhiks.

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas täna, et uuteks ministriteks saavad Luik, Kiisler ja Tõniste. Seederi sõnul kiitis erakonna eestseisus esimehe ministrikandidaatide ettepaneku üksmeelselt heaks. "Otsus oli konsensuslikult toetada kolme uue ministrikandidaadi kandidatuuri."

Seeder: ministrite vahetus oli vajalik, et erakonna poliitika kujundamine oleks laiemapõhjalisem

Seeder tunnustas seniseid ministreid. "Minu ja eestseisuse arvates on kõik ministrid oma tööga väga hästi hakkama saanud, on viinud ellu seda poliitikat, mida me oleme koalitsioonis kokku leppinud. Uute ministrite ettepanek ei ole kuidagi ajendatud seniste ministrite tööst, vaid on ajendatud sellest, et suurkogul ma lubasin teatud muudatusi, mis puudutab erakonna poliitikat, et see oleks selgem ja arusaadavam, et me kehtestaksime ennast Eesti poliitikas jõulisemalt. See nägi ette ka teatud personalimuudatusi, et erakonna juhtimine ja poliitika kujundamine oleks laiemapõhjalisem. Sellest tulenevalt ka minu ettepanek, et kaasata rohkem erakonnaliikmeid tipp-poliitikasse, et see meeskond, kes Eesti poliitikas tegutseb, oleks laiemapõhjalisem," viitas Seeder Luige ja Tõniste kandidatuuri ülesseadmisele ning kinnitas, et muid tagamaid ei tasu otsida.

Sesterist saab riigikogu majanduskomisjoni esimees

Seeder tunnustas eraldi ka rahandusminister Sven Sesterit. "Ta on teinud oma tööd väga hästi, see periood on olnud väga intensiivne kogu maksupaketiga ja Sven on olnud meie tegemiste juures ja eestvedaja ka selle maksupaketi ümberkujundamisel. Nii et tahan siinkohal veelkord ka teda tänada ja tunnustada."

Erakonna esimees kinnitas, et rahandusministri ametist lahkuv Sester läheb riigikokku. "Tema saab majanduskomisjoni esimeheks ja jätkab sellel positsioonil oma kogemustepagasiga."

Seeder asub IRL-i riigikogu fraktsiooni juhtima

IRL-i juht ise valitsusse ei lähe ning asub IRL-i riigikogu fraktsiooni juhtima. "Lähemal ajal peab erakonna esimees töötama erakonna sisse. Minu põhiline tähelepanu ja energia läheb sellele, et erakonna tööd elavdada, struktuuri korrastada, et erakond tööriistana oleks korras ja võitlusvõimeline. Jah, tahan oma energia ja jõu lähitulevikus keskendada erakonna fraktsioonile ja sisemisele tegevusele."

Seeder püüab valitsuses toimuvaga kursis olla erakonna valitsusdelegatsiooniga koostööd tehes. "Ma arvan, et kui ma jään riigikogu fraktsiooni, siis see juhtimiskese veidi muutub võrreldes praegusega. Ma arvan, et siis ka fraktsiooni ja valitsusdelegatsiooni infoliikumine saab olema parem. Mis puudutab teiste koalitsioonipartneritega suhtlemist, siis ma arvan, et sellise mudeli me kindlasti leiame. See kogemus on varasemalt olemas: ka meie erakond on olnud valitsuskoalitsioonis nii, et esimees on olnud riigikogu fraktsiooni juht ja pole kuulunud valitsusdelegatsiooni," selgitas Seeder ja märkis, et kindlasti on võimalik kokku leppida nii, et tähtsate küsimuste arutelude puhul saab ta ka kabinetinõupidamistel osaleda, mistõttu oleks tal olulisemate teemade puhul operatiivne informatsioon olemas.

Tõniste rahandusministriks

IRL-i esimees on kindel, et Toomas Tõniste seadmine rahandusministri kandidaadiks on hea valik. "Ta on olnud kaheksa aastat riigikogu liige, olnud majanduskomisjoni esimees. Tal on kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemus: ta on tegev Viimsi vallavolikogus; ta on olnud ligikaudu 20 aastat erakonna liige; meeskonnamängija; ise ettevõtja, kes on aastaid edukalt ettevõtluses tegutsenud. Nii et ta tunneb ka majandus- ja ettevõtlussektorit," iseloomustas Seeder.

Ta lisas, et järgmise aasta riigieelarve ja maksupoliitika on Tõniste esimeste väljakutsete ja tööülesannete hulgas. "Nii, nagu me maksupaketi läbirääkimistel koalitsioonipartneritega kokku leppisime, et pakendiaktsiisi maksu ära jätmine tähendab seda, et peame leidma alternatiivseid lahendusi pakendi- ja prügimajanduse ümberkorraldamisel, mis puudutab ka maksupoliitikat."

IRLi ministritest jäävad oma kohale justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ministrikohast jääb järjekordselt ilma Marko Mihkelson.

Reformierakonna parlamendisaadik ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer loodab, et Tõniste ministriks saamisel arvestatakse rohkem ettevõtjate huvidega. "Toomas Tõniste esimene tööülesanne saab olema valitsuse senise maksu ja eelarvepoliitika õigele kursile tagasi viimine. See tähendab maksueelnõude tagasi võtmist ja tagasipöördumist tasakaalu eelarvepoliitika juurde. Nii nagu on seda soovitanud Eesti Pank ja Eelarvenõukogu ning läbi aastate seisnud ka IRL," leiab Holsmer.

Kui valitsuse maksu ja eelarvepoliitika sisu aga ei muutu, siis pole Holsmeri sõnul suurt vahet ka sellel, kes rahandusministeeriumi juhib. "Me rahanduskomisjoni poolt loodame,et Tõniste suudab ettevõtjate pilku valitsuse laua taha tuua ning kahjulikud maksumuudatused tühistada. Oleme sisuliseks koostööks valmis ja lootusrikkad värske ministri suhtes," ütles Holsmer.

