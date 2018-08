DELFI VIDEO ja FOTOD | Hispaanlastega raketi kadumise ajal koos treeninud Prantsuse õhuväelased: enneolematu! Täiesti võimatu!

Õhuturve eeldab eksinud või reegleid eirava lennuki tuvastamist ja pildistamist. Õhuturbemissioon allub NATO ühendatud õhuoperatsioonide keskusele (Combined Air Operations Centre) ehk CAOC-ile Saksamaal. Vaid CAOC saab anda hävitajale käsu mõnda lennukit tulistada, ütles prantslaste missiooni komandör Mickael Massot.



Seetõttu ei osanud keegi neist midagi õnnetuse võimalike põhjuste kohta arvata, vaid kõik ootavad, kuni hispaanlased lõpetavad oma uurimise. Prantslastel ja hispaanlastel on ka erinevad lennukid ja erinevad raketid.

Ämaris olevad Prantsuse hävitajad Mirage 2000-5 kasutavad õhk-õhk raketti Mica. Neljapäeval treeninglennule läinud piloot Quentin ütles, et Mica laskmine eeldab viie erineva sammu tegemist, mistõttu selle kogemata väljalaskmise tõenäosus on tema hinnangul null. Ta polnud kuulnud, et Prantsuse õhuväes oleks kunagi mõni lennuk kogemata raketi välja tulistanud.



Eksiteele sattunud raketi tõttu oleks Quentini neljapäevane treeninglend peaaegu ära jäänud, sest kaitseminister Jüri Luik peatas kõik sõjalennuharjutused. Lennuluba siiski taastati peale nädalast pausi, Ämari baasile tähendas see, et neljapäeval oli selle kohal väga tihedalt hävitajaid näha. Prantslaste sõnul on aga üsna tavaline, et hävitajad teevad päevas mitu treeninglendu lisaks õhuturbetööks valmisolekule.

NATO õhuturbehävitajate peamised „kliendid” on Kaliningradi ja Peterburi vahet lendavad Vene sõjalennukid. Nende lennutihedus on aga kõikuv ja kipub prantslaste sõnul käima lainetena. Enne neljapäeva oli umbes kuu aja pikkune paus, kus tehti vaid treeninglende ja ühtegi häire peale väljalendu polnud. Neljapäeva keskpäeva paiku tuli aga juba üks väljalend häire peale. Maikuus alustanud prantslaste jaoks oli see 22. taoline väljalend.